中評G20：習近平會見聯合國秘書長

國家主席習近平28日在大阪會見聯合國秘書長古特雷斯（來源：新華社） 中評社北京6月28日電（記者 郭至君 林艶）當地時間2019年6月28日，國家主席習近平在大阪會見聯合國秘書長古特雷斯。習近平指出，中國始終支持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。形勢越是複雜嚴峻，越要彰顯聯合國的權威和作用。我們要推動全世界在聯合國旗幟下，實現更大團結和進步。中國將繼續以實際行動支持聯合國和秘書長的工作。



習近平表示，當前，國際形勢複雜和動蕩一面有所上升，海灣地區局勢尤為敏感，面臨戰與和的十字路口。中國一貫站在和平一邊，反對戰爭。各方要保持冷靜克制，加強對話協商，共同維護地區和平穩定。



習近平指出，二十國集團領導人大阪峰會要充分考慮全球發展需要，對外傳遞正確信號。中方讚賞秘書長先生為推動國際社會合作應對氣候變化作出的努力，願推動聯合國氣候行動峰會取得積極成果。



古特雷斯表示，當前國際形勢正處在關鍵時刻，貿易領域和海灣形勢出現緊張，世界面臨促進多邊主義、遵守法制意願不足的情況。越是這樣的時刻，越應當發揮聯合國的作用。聯合國讚賞中國長期以來對聯合國的支持，高度評價中國在推動朝鮮半島問題政治解決、應對氣候變化、推進可持續發展等方面作出的重要貢獻。中國提出的“一帶一路”倡議對促進全球發展、特別是幫助非洲發展十分重要。聯合國希望中國在國際事務中發揮更多領導力，願給予最全面的支持和配合。聯合國願同中國共同努力，更好發揮全球治理應有的作用，使遵循多邊主義成為國際社會主流。



丁薛祥、楊潔篪、王毅等參加會見。



習近平主席於27日至30日在日本大阪參加今年的G20峰會，在峰會上他會與多國領導人進行雙邊和多邊會見。