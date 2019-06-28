美國H1B補件　學生身份真實性查得更嚴

美國H－1B工作簽證（圖片來源：百度百科） 中評社北京6月28日電／據美國《世界日報》報道，時至6月底，2019年的美國H－1B工作簽證抽簽結果也陸續發布。有簽證律師表示，2019年的補件數量上可能與2018年情況大抵相同，但是移民局除了常見情況的補件要求，2019年特別抓學生身份的真實性。



H－1B簽證抽簽早在4月就已經完成，參加抽簽的申請人在之後會陸續知道抽簽結果，有抽中的申請人已經收到移民局補件要求。移民律師許俊良透露，雖然簽證通知工作尚未完成，但是2019年感覺移民局對申請人在美國期間各個時期的身份有效性查得比較嚴。例如申請人在學生簽證期間是否真的在學校學習，在學校印發的CPT（一種學生身份期間工作授權的簽證）期間，有沒有真的工作或者實習，而工作內容是否與原本專業相關等。



許俊良還透露，學生在美轉換身份時，如學生簽證轉OPT，都需要在學校網站上輸入變化的信息，有的學生忘了或較晚才輸入，移民官在處理H－1B時沒有看到信息登記，就會產生懷疑。因此，他提醒留學生們一定要立即到學校網站即時更新信息。在身份轉換期間總免不了有間隙，只要申請人在這個期間有盡力去申請和催促簽證文件的辦理，就沒有太大問題，這是可以跟移民官理論的。但最好不要讓間隙在半年以上。



許俊良說，2019年移民局狠抓學生身份合法性可能的一個原因，是特朗普政府2018年10月提出，將在2019年9月對包括F1學生簽證在內的非移民簽證的在美逗留期，進行修改，將縮短此類簽證在美合法逗留期間。2019年還有一個不同點，就是移民局針對未抽中申請人的退件變慢了，2018年在6月底差不多都已經完成退件，2019年進度慢很多。但是2019年的加急服務開通之後，這項服務很順暢，與移民局的溝通也很有效率。



另一位郭律師也表示，2019年的工作簽證還未完成，目前還沒有太多有用信息。但是2019年也會像2018年一樣，會是一場苛刻審查。



而在一篇替仍在等待結果的申請人，分享是否中簽的小經驗文章指出，除了耐心等待來自律師或者公司轉發來的通知，還可以註冊登錄sevis portal，看目前身份截止日期是否跳到了9月30日，並可詢問開戶銀行自己的支票是否兌現。應屆畢業生可以通過學校sevis系統，查看是否有一個尚未有結果的工作簽證申請。對於沒有中簽的申請人，唯一能夠確認沒抽中的方法是，收到移民局退回的包裹和藍色拒絕受理通知。



來源：中國僑網