三軍六校院畢業典禮　蔡英文：要守護主權

蔡英文出席2019年三軍六校院聯合畢業典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天前往陸軍軍官學校出席“2019年三軍六校院聯合畢業典禮”。蔡英文表示，沒有人希望戰爭，但是，和平從來不是靠別人的施捨，而是要我們自己捍衛。國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛台海和平，保護我們心愛的國家以及家人。



蔡英文2017年參加三軍六校院聯合畢業典禮，在北投國防大學復興崗校區大門前遭遇年改團體抗議，去年聯合畢業典禮，警方封街民怨不斷。今年三軍六校院聯合畢業典禮移師位於高雄市鳳山區的陸軍官校舉行。



蔡英文強調，面對國際局勢的變化，還有中共在區域內頻繁的軍事活動，我們要守護主權，維持區域的和平穩定，就要靠堅強的國防。我要再強調一次，和平靠國防，和平靠國軍。



包括“國家安全會議”秘書長李大維、“國防部長”嚴德發、參謀總長李喜明、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光、空軍司令張哲平、海洋委員會副主任委員兼“海巡署長”陳國恩及陸軍軍官學校校長陳建義等都出席活動。



蔡英文致詞肯定所有軍事院校的老師、隊職官，平常對同學們的指導與照顧。更重要的是，她要代表國人，對於各位畢業生的家長們表達敬意與感謝。謝謝你們，願意讓孩子從軍，接受磨練和洗禮，加入國軍，成為保衛國家的重要力量。



她表示，面對國際局勢的變化，還有中共在區域內頻繁的軍事活動，我們要守護主權，維持區域的和平穩定，就要靠堅強的國防。我要再強調一次，和平靠國防，和平靠國軍。所以，打造更強的國防，更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。三年多前，她到金六結看部隊的時候說，刷油漆跟除草不是最重要的事，國軍的裝備品質、部隊的訓練安全、強化戰力的制度改革，那才是最重要的事。



蔡英文表示，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，我們“國機國造”的高教機，明年就要準備升空首飛。幾十年來、歷經好幾任“總統”都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍。另外，我們透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。



她強調自己身為三軍統帥，是國軍的靠山，而這些實實在在的進步與成果，就是我照顧我們國軍的方式。身為國軍的一份子，我們絕對可以以自己為榮，因為我們是一支戰力堅強、訓練精實，保家衛國的精英部隊。



蔡英文說，沒有人希望戰爭，但是，和平從來不是靠別人的施捨，而是要我們自己捍衛。國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛台海和平，保護我們心愛的國家以及家人。

