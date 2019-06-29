連江副縣長王忠銘：馬祖樂見兩岸四通

連江縣副縣長王忠銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）連江縣長劉增應日前出席海峽論壇，推動兩岸交流。連江縣副縣長王忠銘接受中評社訪問表示，其實動機很單純，馬祖跟大陸靠得相當近，從北竿的白沙港到福州的黃岐港只有20分鐘的航程，基本上已經構成“一日生活圈”，且大部分馬祖居民都是大陸移民。馬祖推動兩岸交流著重在經濟面，少著重在政治面，應該可以化解敏感的兩岸問題。



連江縣副縣長王忠銘28日代表連江縣政府赴台中出席台灣自然科學博物館《拍岸鯨奇：當鯨豚與人相遇》開展記者會，接受中評社訪問。



至於兩岸四通問題，王忠銘也說，關鍵問題權責在蔡政府，地方政府只能尊重，但是任何能改善生活、讓基礎設施更好，馬祖民眾都會支持，希望蔡政府能聽見馬祖民眾的心聲。



連江縣是台灣海峽中的海島縣，由南竿島、北竿島、東引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，土地面積28平方公里，人口1．3萬人。有趣的是，因為兩岸分治，大陸福建也有連江縣，為了分辨兩岸的連江縣，一般都會將台灣的連江縣稱為馬祖。



甫落幕的第十一屆海峽論壇陸委會發文禁止政府機關人員參與，也不樂見縣市政府組團參加，多次透過新聞稿“勸退有意參加者”，不過最後金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應、台北市副市長鄧家基等縣市長還是參與海峽論壇活動。



金門已經與大陸通水，未來連江縣有與大陸進行“四通”等規劃嗎？王忠銘提到，因為大陸領導人習近平倡議兩岸要“應通盡通”，並以金門及馬祖為優先，推進“通水”“通電”“通氣”及“通橋”的小四通，但是這四通，幾乎所有的權責都是在蔡政府，縣政府沒有辦法做主，只能樂觀其成，



談到馬祖民眾的訴求，王忠銘認為，如果能夠把生活改善、讓基礎設施更好，馬祖民眾當然是樂意為之，誰都想要有更好的生活，希望能看到更多旅客到馬祖旅遊。面對民眾的訴求，要先看蔡政府的態度，我們再作決定，我們不會代替蔡政府做決定。

