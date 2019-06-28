強硬！郭台銘：不再接受旺中媒體訪問

郭台銘表示，他日後不再接受旺中媒體集團的訪問。（郭台銘臉書） 中評社台北6月28日電／前鴻海董事長郭台銘今日在臉書發文表示，我不接受有媒體為了某些特定目的，戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。我們收到可靠消息，旺中媒體集團將對我及團隊成員執行“假摔辱郭”計劃，所以未來我將不再接受旺中媒體集團的訪問。



郭台銘臉書指出，面對“旺中集團”不公不義的媒體，我絕不退讓。我不接受有媒體為了某些特定目的，戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。民眾有知的權利，媒體更有報道真實的義務與責任！旺中媒體集團，仗著媒體事業並打著新聞自由的大旗，扭曲事實，抹煞民眾知的權利，意圖操控社會輿論風向。



郭台銘說，前幾天旺中大作特作的相關新聞，說我的小編強勢阻擋記者還兇他，但影片會說話，大家可以去Google看看到底是誰兇誰呢？故意製造衝突，合理懷疑是旺中的“政治陰謀”，它意圖在製造所謂類似“假摔”的事件後，利用媒體公器的優勢再加以扭曲大肆報道，繼續製造黑郭的假新聞，已完全拋棄了媒體的價值與尊嚴。



郭還透露，我們收到可靠消息，旺中媒體集團將對我及團隊成員執行“假摔辱郭”計劃，逼迫記者只能向前，不然離職，在此我對旺中集團的所有記者給予最大的同情，深知其無奈，也不願再受挑撥，讓第一線記者成為無辜的打手！為了不讓破壞台灣媒體核心價值的計劃得逞，所以未來我將不再接受旺中媒體集團的訪問。



郭台銘最後強調，這樣的旺中媒體集團，如果還是不知自我反省，必遭全民唾棄與抵制！



