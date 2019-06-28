歐盟對美國芯片企業博通作反壟斷調查

中評社北京6月28日電／歐盟委員會對美國芯片企業博通公司正式作反壟斷調查。歐盟委員會認為，博通利用自身在調制解調器和電視機頂盒市場的優勢阻礙競爭。



歐盟委員會同時說，將採取行動，即使調查沒有得出結論，仍命令博通公司立即停止某些做法。歐盟委員會認為，這些做法阻礙競爭。



美國《華爾街日報》26日報道，這一強制令是歐盟及其反壟斷機構18年來首次採取類似臨時措施。一些人士敦促歐盟委員會更頻繁採取這一做法，理由是正式調查過程往往需要數年時間。



歐盟委員瑪格麗特·韋斯塔格說，博通在合約中設置限制性條款，“將競爭對手排擠出市場”。



具體而言，博通的做法包括給客戶設置獨家採購義務以及捆綁銷售部分產品。



歐盟委員會發言人裡卡多·卡多索說，博通現在的“反競爭效力”值得歐盟出手緊急干預，從而“避免對競爭產生嚴重、不可修復的傷害”。以博通的規模，如果規模較小的競爭對手被擠出市場，即便調查最終得出結論，這些規模較小的對手也難以重返市場。



博通公司回應，歐盟調查毫無價值；調查預期對它的機頂盒或寬帶調制解調器業務不會產生任何實質性影響。另外，博通與客戶的合同將依然有效。



這並非歐盟委員會首次對美國技術企業作類似調查。今年3月，歐盟委員會對美國谷歌公司處以14.9億歐元罰款，理由是谷歌濫用市場主導地位、排擠互聯網廣告服務領域的競爭對手。



這是谷歌兩年內第三次在歐盟“吃罰單”。歐盟去年以谷歌利用“安卓”手機操作系統壟斷市場、排擠競爭對手為由，對它罰款43.4億歐元；那以前，歐盟認定谷歌操縱購物比價搜索結果、不公平地引導客戶使用谷歌購物服務，開出24.2億歐元罰單。



來源：新華網