劉茂群：藍江山是韓打出來　郭不能冒出收割

劉茂群。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月29日電（記者 黃文杰）七連霸的中國國民黨桃園市議員劉茂群接受中評社訪問表示，國民黨2020初選千萬不要做票，故意讓高雄市長韓國瑜落選，這樣只會讓基層更反彈，2020大選寧願不投票甚至退黨。“郭韓之爭”確實看到郭氣勢旺，但“庶民一票、有錢人一票”，請問有錢人多？還是庶民多？



劉茂群，當選過桃園縣第12、14、15、16、17屆縣議員，2014年桃園升格，已經連任兩屆桃園市議員，她的選區是八德陸光四村，前主席朱立倫的老家就是陸光四村。



中評社問，韓國瑜預計6月30日會在新竹縣竹北市舉辦“最終場”造勢活動，桃園基層韓粉是否串連，要南下挺韓國瑜?



劉茂群說，桃園八德陸光四村確實有人出面號召遊覽車，南下參加挺韓活動，人數還不少，原本她也要出席，不過當天有里長公祭，可能不克參加。



提到韓國瑜，劉茂群話鋒一轉，“我們都知道，黨中央挺郭台銘，但是地方全都是支持韓國瑜”，她說，這就代表國民黨真的不接地氣。



被問到，高雄市有人發起罷免韓國瑜？高雄也有民代原本挺韓，現在改挺郭台銘？



劉茂群無奈說，財團的影響大，“但是我這一票就是投給韓國瑜”，她說，要知道“庶民一票”、“有錢人也一票”，重點是，有錢人比較多？還是庶民比較多？



她不認同鴻海前董事長郭台銘，主要是看到郭好幾次發脾氣，簡直比民進黨蔡英文還跋扈，國民黨需要一個溝通者，況且今天國民黨的江山，是靠韓打出來，郭台銘不能想要收割，請問去年地方基層選舉，郭在哪裡？這片江山是韓國瑜弄出來的，郭想要收割也要貼近民意，傾聽基層心聲，問題是，這麼霸氣，我們怎麼敢靠過去？



劉茂群說，現在基層更擔心的是，國民黨中央似乎想用“做票”方式讓郭台銘過關，如果結果是郭出線，那很抱歉，2020大選，我們通通不去投票，不投郭台銘也不投蔡英文，會一直冷卻下去，讓國民黨再度失去重返執政的機會，只要讓國民黨高層知道，為何不懂基層的想法。



被問到，韓國瑜在新竹舉辦“最終場”造勢，一開始設定就是“竹竹苗”，為何不是“桃竹苗”？



劉茂群解釋，大概是尊重朱立倫，桃園人傾向支持朱、也支持韓，如果韓出現，挺朱都會全力輔選韓，如果郭台銘出線，就不去投票，甚至有人要退黨。

