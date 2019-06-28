專家：警惕民進黨當局操弄涉兩岸關係“修法”

中評社北京6月28日電／針對近期民進黨當局主導的一系列涉兩岸關係“修法”動作，多位權威專家指出，民進黨當局為謀政治私利，違背兩岸同胞求和平、要合作、謀發展的共同心願，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作和兩岸各界對話溝通，煽動台灣社會對大陸的敵意，“修法”中還暴露出“兩國論”的“台獨”思維，欺騙性強、危害巨大、影響惡劣，兩岸同胞應高度警惕。



近期，在蔡英文當局主導下，民進黨憑藉在立法機構的多數席次優勢，一系列涉及兩岸關係的“修法”相繼通過，如：將大陸及港澳人士列入所謂“外患罪”適用範圍、對退休公職人員赴大陸加強“管制”、對兩岸協商簽署政治協議設下“雙審議”加“公投”的高門檻等。



新華社報道，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津分析指出，蔡英文當局執政三年多來，一直推行漸進、柔性“台獨”路線。眼下出現一種“修法台獨”，是要通過修改台灣地區的“法律”來落實“兩國論”理念主張。



他舉例說，5月7日台立法機構通過所謂“刑法部分條文修正案”，將大陸地區及港澳地區都列入適用所謂“外患罪”範圍。很顯然，這是“進一步強化兩岸並非同一個國家”的“台獨”動作，是“刑法”上的“兩國論”。這一新動向欺騙性、迷惑性強，危害性不容忽視。



兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深認為，民進黨當局這些“修法”動作的大背景是兩岸交流正愈加全面、深入，台灣民間社會和大陸往來日益熱絡，這讓民進黨當局感到恐慌，妄圖通過法律手段阻止、破壞兩岸交流，恐嚇與大陸進行交流合作的台灣民眾和與大陸開展民主協商共同探討兩岸問題的台灣人士。



“民進黨的種種作為，就是要打壓和限制兩岸交流，企圖在島內製造人人自危的寒蟬效應。”南京大學台灣研究所所長劉相平說，就是因為兩岸交流熱絡戳中了民進黨的痛處，他們不樂意看到兩岸交流大好局面。



他分析說，大陸方面大力推動兩岸交流合作，積極為台灣同胞分享大陸發展機遇創造更好條件，切實造福台灣同胞，在島內社會中產生積極反響。民進黨當局感到了不安，企圖通過“修法”攔阻兩岸同胞走近走親、兩岸關係走實走好的大勢，其目的還是為了一黨一己的選舉私利。

