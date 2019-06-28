中評鏡頭：粉紅可愛長江豚成科博館展覽焦點

外表粉紅色的長江豚成台灣自然科學博物館展覽的焦點。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月28日電（記者 林谷隆）台灣自然科學博物館即日起至明年3月8日舉辦《拍岸鯨奇：當鯨豚與人相遇》特展，有中華白海豚、外表粉紅色的長江豚等多樣鯨豚類標本、操作多媒體互動遊戲等多元內容，其中入口處可以看到科博館典藏的第一具鬚鯨大村鯨骨骼標本，因為頭骨特徵與DNA的不同，被鑑定為21世紀最神秘的新種鬚鯨。



特展四大亮點展品分別為大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚。長江豚是台灣最常見擱淺物種之一，分佈僅限於印太洋近岸水域和長江，牠們是國際保育焦點物種，也是科博館長期典藏及研究的鯨豚物種，在CSI鯨豚擱淺研究區，將介紹牠們的擱淺分佈和自然史研究。長江豚也是連江縣主要擱淺的物種。



展覽也介紹因為政治事件名聲大噪的“白海豚”，居住在印太洋區的近岸水域，而分佈於台灣海峽是台灣亞種白海豚，已被IUCN列為極度瀕危等級，不僅是國內外矚目的保育焦點族群，也是科博館多年參與研究與典藏的類群。第五主題展區是台灣中部河口生態模型區，是人們經常利用的近岸水域，這裡也是白海豚和眾多海洋生物的家。



科博館表示，大約在五千多萬年前，鯨豚的祖先從陸地向海洋發展，自古地中海地區逐漸向其他水域擴展，經過長期的演化，至今約有89種鯨豚，在全世界各洋區及部分的淡水河流棲息。牠們在水中攝食、社交、繁衍及撫育下一代，是完全水生的動物；而鯨豚擱淺使得人類得以在海陸交界的潮間帶與他們相遇。當人類在科技進展後，也讓我們可以跨越潮間帶前進海洋，在海上與鯨豚相遇。鯨與人，在不同時、空背景下，發展出種種交互關係。