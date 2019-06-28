聯邦快遞訴美國商務部折射出怎樣的真實美國

中評社北京6月28日電／6月25日美國聯邦快遞將美國商務部告上法院，要求美國商務部禁止對聯邦快遞執行《出口管理條例》（EAR）中的禁令。聯邦快遞指出美國商務部以及《出口管理條例》嚴重損害了其經濟利益和正常運行。根據該條例要求，聯邦快遞必須要檢查每個包裹內容是否符合美國進出口規定，而這對於每天要處理約1500 萬件包裹的聯邦快遞來說是“根本是不可能的任務”。該訴訟引起了美國朝野的一片震驚，美國商務部一時不知所措。然而這並不是美國公司首次將政府告上法庭，此類訴訟屢見不鮮，足以反映出以美國為代表的西方國家在政府治理層面長期面臨的困境。



一是當商業利益遭遇政治利益，美國企業無法避免不受損。西方資本主義在萌芽之初就承認自由競爭的市場運行規律。由此不斷做出努力，希望限制政府邊界，確保“利維坦”這一國家巨獸不要過度擴張、侵犯企業這一市場主體的利益。當代古典主義思想家哈耶克更是直接警告政府當權派，如果政府過於強勢，必然對經濟造成毀滅性打擊，將社會推向“通往奴役之路”。但是這僅僅是思想家的一廂情願而已，美國政府作為市場監管的主體必然會將其政治利益強加到商業規則的制定中。當企業的商業利益與政府的政治利益發生衝突時，公權對私權的侵犯和迫害極難避免。此次聯邦快遞在聲明中明確提出美國商務部及其“出口管理條例”是在“強人所難”，在迫使聯邦快遞“不切實際”地對每天經過他們系統的數已百萬計的包裹進行管制。這已造成實際經濟損失。聯邦快遞CEO福瑞德·史密斯公布稱：“根據規定，我們必須證明那些可能會說出實情或可能不說的發貨人遵守這些出口規定。儘管我們每天處理1500萬件貨物，但如果我們在其中任何一件上出了差錯，就會被罰款每件25萬美元。”史密斯還詳細解釋了美國商務部的施壓。他表示，根據美國商務部的規定，聯邦快遞要成為這些進出口管制的警察。目前這份管制名單上大約有1100個實體，上周五（21日）剛剛增加了5家。“這一切都是因為美國商務部的規定，使得聯邦快遞和其他一些公共承運人肩負起了政府的責任，來阻止進出口。”6月24日聯邦快遞股價直接下跌2.7%，損失了約12億美元。就此美國商務部發言人稱，他們尚未研究這份訴訟，但希望美國商務部在所謂的保護美國國家安全方面的作用不受影響。這表明美國商務部將以國家安全為名給自己辯護，那麼國家安全與企業經濟利益孰輕孰重，直接將聯邦快遞推入了“倫理陷阱”。



二是即使有再強大法律支撐，美國企業訴政府仍要面臨巨大壓力和風險。儘管斯蒂格利茨等當代西方學者不無驕傲的強調，當前只有在西方國家實現了政府與市場的完全博弈，在這個完全博弈過程中西方國家治理實現自我治愈，即：成功抑制了國家的自我複制和自我擴張，保證了公權力不能隨意而為，避免走向“致命的自負”。然而美國國內的法律繁多、訴訟周期長，嚴重制約了企業通過法律手段來維護自己的利益。對於大多數美國企業來說，與政府對抗並不是一種明智的選擇。美國的司法程序繁雜漫長，各種訴訟案件很容易陷入無休止的等待和扯皮中，對於企業來說，這將會消耗大量的時間和金錢。所以，此次聯邦快遞以違憲為由起訴美國商務部承受著巨大壓力。事實上，美國企業受損的例子不勝枚舉。如2016年微軟在西雅圖聯邦法院對美國司法部提起訴訟，聯邦政府依據《電子通訊隱私法》不讓微軟告訴用戶，他們的信息被獲取了。微軟認為這樣的“噤聲令”是違法的，而且《電子通訊隱私法》已問世30年，已經不適用於現在的技術環境。此案在拖到二訴的三年時間裡，2017年美國議會全票通過了《電子郵件隱私法案》，於是美國最高法院於2018年駁回了微軟的訴訟案，使得政府仍立於不敗之地。



三是如何限制政府利用公權侵犯企業利益是西方國家治理的長期困境。如何確定“政府－市場”邊界是西方政治學的核心議題，但是經歷了幾個世紀也未能有效解決。上世紀70年代在石油危機的衝擊下，長期執行國家干預政策的西方國家陷入了“滯脹”，西方國家出現了“政府失靈”的現象。在新古典主義自由放任理論的影響下，“市場是資源最佳配置方式”的觀念重新得以確立，同時，政府失靈使政府全能主義宣告破產，但是公權與私權之間的博弈仍在繼續，將公權力關進多大的“籠子裡”還存在爭議。在沒有更好途徑的情況下，西方企業就還得繼續訴訟的艱難之路。例如，在克林頓政府時期，美國政府和煙草公司之間曾因為虛假宣傳等原因走上法庭。美國聯邦政府指控煙草公司數十年來聯合串謀隱瞞吸煙危害健康的研究成果，在吸煙危害性問題上說謊，投入數十億美元用於廣告宣傳吸引青少年吸煙以增加終身煙民的人數，謊稱吸低焦油香煙更安全健康。為了打贏這場官司，控辯雙方均已花費了上億美元。美國聯邦政府的律師花了5年的時間才讓這一案件進入審判程序，而如此漫長的訴訟周期和訴訟費用，是一般企業所無法承擔的。2017年3月，美國國土安全部下轄的海關和邊境保護局對“推特”公司下發了的行政召見令，要求“推特”公司提供一個賬號的用戶信息，因為該賬號曾發布批評政府移民政策和國土安全部的內容。隨後，“推特”公司對美國國土安全部及海關和邊境保護局發起訴訟，要求法院阻止這一“非法濫用專用調查工具”的行為。不過1天之後，“推特”公司便撤回了訴訟。



歷史地看，人類的經濟活動系統在自由競爭資本主義時期就發展出一整套完備的市場機制，而隨著經濟的發展，市場機制的局限性開始暴露，於是西方國家治理體系出現了政府干預市場的機制、甚至提出了“全能政府”的概念，幾經挫折和探索，仍然沒有找到有效的出路，事實證明政府與市場的“合作關係”只是政治學家經院式的理想。



（作者為商務部國際貿易經濟合作研究院 副研究員）



來源：人民網