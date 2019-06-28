廣州首批自動駕駛路測牌照正式發放

中評社北京6月28日電／5G為自動駕駛“加油”



你試想過，未來行駛在馬路上的車輛會是什麼樣子？猶記得，早前被網友“刷爆”的日本5G宣傳短片中，男主角回家探望父母的路途中坐在一輛自動駕駛的車上，輕鬆自在地觀看著即時球賽，還能跟智能系統語音對話，切換出自己喜歡的音樂……



當初看到視頻時，感覺自動駕駛仍如科幻片般不可觸及。短短不到半年，自動駕駛已走進大眾身邊——日前，廣州市正式發布首批自動駕駛路測牌照，其中，六家企業獲得首批智能網聯汽車道路測試通知書。在該牌照發放的前不久，我國5G商用牌照“落地”，廣州成為首批商用城市。



自動駕駛是5G重要應用場景之一。5G網絡技術之於自動駕駛，就像魚和水的關係，相比4G網絡，5G有著大帶寬、低時延、廣連接的優勢，這就為自動駕駛的發展裝上了加速器。隨著5G賦能，將會把自動駕駛帶入哪些更深入發展的區間？未來，可以預見的自動駕駛技術，將有哪些全新突破？路測牌照＋5G商用牌照雙雙“落地”，對於廣州自動駕駛將描述出怎樣的產業藍圖？



發展自動駕駛 5G成“必選項”



自動駕駛、智慧醫療、超高清視頻直播、智慧教育、虛擬現實、遠程機器人、智慧電網等一系列應用，是不久後，進入5G時代會實現的重要場景。



廣州聯通運行維護部工程師羅綿輝在接受全媒體記者採訪時表示，4G主要滿足人與人之間的通信，5G不僅連接了人，還連接了物，由三個典型應用場景組成，分別是eMBB增強移動寬帶、uRLLC超可靠低時延通信和mMTC海量機器類通信。其中，通過大帶寬進行的車載視頻監控以及超低時延控制的無人駕駛機器通信，均與5G網絡的兩大特點深度契合。

