2019斯諾克世界杯中國隊提前一輪出線

中評社北京6月28日電／比佛利·2019斯諾克世界杯27日在江蘇無錫繼續進行小組賽爭奪，中國A隊和B隊雙雙零封對手，均提前一輪鎖定出線資格。



本次比賽共有23個國家和地區的24支隊伍、48名選手參賽，中國隊派出兩支隊伍參賽，丁俊輝、顔丙濤組成中國A隊，梁文博和周躍龍組成中國B隊。根據賽制，24支隊伍分為4個小組展開單循環賽，小組前兩名晉級淘汰賽。



27日比賽進入到小組賽第四輪，小組出線爭奪進入白熱化，多支強隊交出前三輪較少出現的“零封”成績。



中國A隊和中國B隊此前都取得三連勝，排在小組首位。27日下午中國B隊以5：0橫掃印度隊，梁文博賽後表示，這次比賽狀態不錯，和周躍龍搭檔也比較有默契，後面的比賽會越來越艱難，希望再接再厲，盡力打好每一場比賽。和中國B隊同組的威爾士隊同樣5：0大勝，四輪過後兩支隊伍都取得四連勝，中國B隊以1個勝局的微弱優勢領先，繼續排在小組榜首，最後一輪，已經取得出線權的兩隊將展開小組頭名之爭。



中國A隊27日的對手是波蘭隊，他們同樣以5：0大勝對手，也提前一輪鎖定了出線名額，最後一輪將迎戰泰國隊。此外，蘇格蘭隊和比利時隊分別以4：1勝出後，也雙雙鎖定出線席位。當日5：0大勝的英格蘭隊所在小組出線形勢最為複雜，多支球隊均有出線機會。



斯諾克世界杯是國際最高規格的斯諾克團體賽，中國隊已經實現了世界杯的三連冠。本次比賽總獎金80萬美元，冠軍隊伍將獲得20萬美元，全部比賽將於30日結束。



（新聞來源：新華網）