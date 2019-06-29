中評鏡頭：日外相現身G20新聞中心引轟動

日本外相河野太郎用自己的手機拍攝正在G20新聞中心工作的記者們（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）當地時間28日下午三時許，日本外相河野太郎忽然現身G20大阪峰會新聞中心，引起大批記者們的關注。河野太郎參觀了解了記者們的工作區、茶歇區以及給記者們提供便利服務的幾個服務台，他還拿出自己的手機連拍了幾張全球各地的記者們在新聞中心忙碌的照片。河野太郎的到來在新聞中心引發了一陣喧鬧，很多記者將河野太郎團團圍住，爭相與其對話或者合照。



河野太郎（こうのたろう）。出生於1963年1月10日，是日本前副首相、前內閣官房長官、前眾議院議長河野洋平與武子（母親）的長子。曾任日本總務政務官、法務副大臣、國家公安委員長、行政改革擔當大臣。現任日本外務大臣。



在G20大阪峰會召開之前，中國國務委員兼外交部長王毅與河野太郎通過電話。王毅表示，習近平主席即將赴日出席大阪二十國集團領導人峰會。此行無論對完善全球治理、堅持多邊主義以及改善中日關係、拓展務實合作都具有重要意義。希望雙方立足大局，著眼長遠，聚焦共識，確保各項活動圓滿、順利和成功。河野太郎則回應稱，日方高度重視並熱烈歡迎習近平主席出席G20大阪峰會，期待雙方發出推進契合新時代的日中關係的積極信號。日方願同中方加強溝通協調，確保峰會及各項活動都取得成功。