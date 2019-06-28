英格兰淘汰挪威进四強

中評社北京6月28日電／曾兩度被評為英格蘭年度最佳球員的布龍澤，27日晚在女足世界杯八強戰中兩次策動攻勢助隊友進球，並且自己踢出“世界波”鎖定勝局，幫助球隊以3：0橫掃挪威隊，成為第一支打進半決賽的球隊。



當晚，布龍澤完美詮釋了現代女足越來越接近男足技術特點的“全能邊後衛”。這讓主教練、也是前英格蘭男足球星內維爾賽後感嘆道：“我當年也是踢邊後衛的，但從來沒有達到她現在的水準。今晚的表現證明她就是世界最佳，獨一無二。”



開場不到3分鐘，這位效力於裡昂女足的當今足壇頂級右後衛，高速突破後冷靜以倒三角線路回敲禁區中路，幫助斯科特輕鬆搶點破門。國際足聯統計，這是本屆杯賽至今最快進球。



半場結束前5分鐘，布龍澤又在右路突破後送出妙傳，幫助帕麗絲殺入禁區，後者橫傳中路，中鋒懷特輕鬆打空門得手。



第57分鐘，布龍澤展現了前鋒級別的腳法。她接到隊友直接踢向禁區前沿的戰術任意球，迎球怒射，打入精彩遠射，鎖定勝局。



憑借技驚四座的全能表現，布龍澤賽後被評為全場最佳。半決賽中，英格蘭隊將面對衛冕冠軍美國隊和東道主法國隊之間的勝者。



非常巧合的是，在四年前的世界杯上，英格蘭隊就曾和挪威隊在淘汰賽相遇，當時是在16強賽階段。布龍澤在那場比賽中同樣踢出了精彩的“世界波”，幫助球隊晉級，英格蘭隊最終獲得那屆杯賽第三名。而這一次，她們將在內維爾率領下，向冠軍發起衝擊。



（新聞來源：新華網）

