社評：中日關係回暖　美國乾著急

中評社香港6月29日電（評論員 彭念）隨著習近平主席訪日雙方達成十點共識，中日關係回暖態勢繼續得到鞏固。這一方面有助於中國持續鞏固周邊穩定局勢，夯實周邊外交成果;另一方面也有利於增強中國與美國周旋的底氣，削弱來自美國的壓力。



作為美國在亞太地區最為得力的盟友，日本一直唯美國“馬首是瞻”。然而，完全跟隨美國，尤其是被綁上美國圍堵中國的“戰車”，也在損害日本自身利益。正因如此，在特朗普上台之後，日本一方面希望鞏固其盟友地位，另一方面又擔憂特朗普“陰晴不定”的搖擺政策，害怕成為中美競爭的犧牲品。在這種背景下，日本主動改善日中關係，以應對特朗普對日政策的不確定性。



此番日本與中國達成的十點共識“成色十足”。這既是日本在面臨特朗普政府外交政策不確定性時的必要之舉，也凸顯出日本進一步改善日中關係的強烈願望。



一則，儘管日本沒有明確表示加入中國的“一帶一路”，其積極評價了“一帶一路”。考慮到特朗普政府要脅其盟友不要加入“一帶一路”的大背景，日本的積極表態值得肯定。尤其是日本也同意與中國在“一帶一路”框架下推動第三方市場合作取得實效，這等於日本實際參與“一帶一路”。這無疑是“打臉”特朗普的重要一招。並且，日本還同意加大與中國的雙向投資，著實在特朗普圍堵中國的“包圍圈”上打開一道缺口。



二則，在美國對中國打“貿易戰”的嚴峻形勢下，日本還能與中國一道發聲維護全球自由貿易體系，也是一種勇氣。這對於特朗普的貿易保護主義也是“當頭一棒”，再次將特朗普置於“孤家寡人”的窘境，也更加凸顯特朗普搞貿易保護主義“不得人心”。



三則，中日雙方一致決定進一步強化外交安全合作，這對於未來東亞安全格局的演化具有重大意義。一直以來，中日在外交安全領域的競爭甚至對抗就是主導東亞安全格局走向的重要推動因素。換言之，中日在亞太外交安全領域的角逐態勢是造成東亞安全格局不穩的重要因素之一。但此次高層會晤，中日兩國不僅沒有回避這一敏感議題，反而希望在外交安全領域進行更多的接觸和合作。可以預見，隨著中日外交安全合作水準的提升，東亞安全格局的穩定性將提升。而美國在中日之間搞小動作的效果則會大打折扣。



從中國方面來看，此次G20峰會不僅是發出“中國聲音”、展示中國形象的重要平台，更是夯實中國周邊外交的重要舉措。



早前，中國通過出訪俄羅斯、中亞及朝鮮，鞏固了西北和東北邊境安全局勢。此次G20峰會中日關係取得重要進展也穩固了中國東南方向的安全局勢。如果再加上中俄印會晤，則中國西南方向的安全局勢也會得到緩解。



總體而言，在當前中美競爭持續的嚴峻形勢下，中日達成十點共識，共同推動雙邊關係提質升級，既有助於中國緩解美國壓力，也有利於中國穩固邊疆安全。而美國在亞太地區“煽風點火”的難度也將大增。

