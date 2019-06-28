韓國擬強制外國人加入醫保引爭議

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／韓國擬強制要求在韓居留半年以上的外國人加入醫保，引發爭議。韓國保健福祉部26日稱，針對留學生群體，將強制參保的時間延長至2021年。



韓國官方5月稱，將從7月16日起施行新修訂的《國民健康保險法》，要求在韓國居住6個月以上的外籍人員和旅外韓國公民加入國民健康保險，即醫療保險。韓國健康保險公團預測，涉及參保對象約為40萬人。



韓國保健福祉部稱，實施新規可提高參保公平性，讓外國人享受與韓國人同樣的優惠政策；也有助於解決部分外國人在韓享受高額醫療補貼後隨即出境等“騙保”問題。



但該政策引發輿論爭議，尤其遭到大批在韓留學生強烈抵制。



在韓外國留學生約14萬人，目前僅有2.6萬人參加醫保；大多留學生通過學校集體投保商業保險，保費較為便宜。但新規實施後，留學生每月需承擔保費將是此前的6至7倍。“又不是韓國公民，沒有義務入醫保”“感覺把外國人當取款機”……大批中國留學生在網上留言表達不滿，並在青瓦台官網請願，要求撤回該法規。



韓國教育部也公開表示，外國留學生參加商業保險或更方便，建議官方更廣泛徵求院校意見。



26日，韓國保健福祉部面向公眾就《國民健康保險法實施細則修正案》徵求意見，將強制留學生參保的時間延至2021年3月。但除留學生外的在韓居留半年以上的外籍人員等仍需加入韓國醫保。



保健福祉部稱，欠繳醫保費者將在申請簽證延期時受到限制。



韓國健康保險公團去年11月發布數據稱，近5年來，在韓就業參加醫保的外籍人員人均繳納醫保費537萬韓元，但實際享受的醫保報銷金額僅為220萬韓元。



來源：海外網