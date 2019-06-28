工信部將加大力度突破核心關鍵軟件技術

中評社北京6月28日電／中國工信部部長苗圩28日表示，工信部將推動加強軟件工程方法、底層算法等基礎理論創新，突破一批核心關鍵軟件，培育一批具有品牌和市場影響力的大型軟件企業，優化產業環境，加強開放合作，推動軟件產業高質量發展。



新華社報道，苗圩是在28日由工信部、北京市人民政府共同主辦的第二十三屆中國國際軟件博覽會開幕式上作出上述表述的。



軟件是新一代信息技術的靈魂，是實現製造業高質量發展的關鍵支撐。近年來，中國軟件產業實現快速發展。2018年，全行業完成業務收入6.3萬億元，同比增長14.2%。今年前4個月，業務收入同比增長14.8%，利潤總額同比增長8.7%。



苗圩說，中國軟件產業也面臨著缺乏國際龍頭企業、軟件價值失衡、人才結構性短缺等困難和挑戰。工信部將深化軟件與各行業的融合應用，特別是強化軟件定義在工業互聯網、大數據、人工智能、智能網聯汽車等新興領域的推廣，促進實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型。



與此同時，加快突破核心技術，培育新型生態，並且建立健全軟件工程、軟件評測、軟件質量保障等第三方服務體系，不斷優化產業環境，加強開放合作。



軟博會是中國軟件和信息技術服務業領域的專業展會。本屆軟博會為期三天，以“融合網絡世界 驅動數字未來”為主題。