第7屆東盟地區論壇維和專家會在青島召開

（圖片來源：新華網） 中評社北京6月28日電／經第25屆東盟地區論壇外長會批准，第7屆東盟地區論壇維和專家會27日在山東青島召開。這次專家會由中國國防部維和事務中心與柬埔寨國家維和部隊與掃雷及爆炸物清除中心聯合主辦，東盟地區論壇27個成員及聯合國的100餘名代表與會。



自1994年成立以來，東盟地區論壇已成為亞太地區重要的多邊安全對話與合作平台。維和專家會是這一論壇機制重要議題之一——東盟地區論壇成員維和出兵總和占聯合國維和總兵力的31%，出資總額占聯合國維和攤款的67%，已成為促進世界和平與發展不可忽視的重要力量。



這次專家會主題為“加強地區維和務實合作，提高聯合國維和行動效能”，設4個分議題：改進聯合國維和行動任務授權；加強維和能力建設，包括部署前訓練和快速部署；加強聯合國維和人員安全防護以更好遂行保護平民任務；提升聯合國維和行動夥伴關係。中國國防部維和事務中心有關負責人在論壇上表示，中國堅決履行對國際社會的莊嚴承諾，“中國軍隊願與東盟地區論壇各成員一道，深化在維和領域的務實合作，同舟共濟，齊心協力，共同提高遂行維和任務能力，共同推動聯合國維和事業取得新的更大發展，共同為維護世界和平做出更大貢獻。”



中國軍隊自1990年參加聯合國維和行動以來，累計參加24項行動，派出官兵4萬餘人次，有13名官兵犧牲在維和一線。目前，中國軍隊共有2500餘名官兵在聯合國7個任務區和聯合國總部執行維和任務。



近30年來，中國維和部隊排除地雷及各類未爆炸物12500餘枚；運送各類物資器材135萬噸，運輸總里程1380餘萬公里；接診病人21.6萬多人次，完成長短途巡邏和武裝護衛任務600餘次，為促進和平解決爭端、維護地區安全穩定、加快有關國家經濟和社會發展做出積極貢獻，受到聯合國及當地政府、民眾的高度贊譽。



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