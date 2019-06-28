韓新竹造勢桃園不動員　藍黨鞭：礙於朱立倫

國民黨桃園市議會黨團上午召開抗議污染記者會，黨團書記長梁為超（左）事後受訪表示，並未動員參加韓國瑜630新竹場造勢。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月28日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜確定角逐2020國民黨初選，6月開始周周造勢，但29日屏東造勢場、7月6日高雄場相繼取消，6月30日新竹場意外成初選前造勢最終場，過去桃竹苗向來視為共同生活圈，新竹活動，桃園當然不會缺席，不過中國國民黨桃園市議會黨團書記長梁為超28日受訪表示，原則不會動員參加。



梁為超解釋，目前初選正在進行，議會黨團立場是“誰來桃園，誰就相挺”，這次韓國瑜在新竹造勢，基本上顧慮到桃園是朱立倫故鄉，很多議員也跟“老縣長”有交情，基本上不會動員參加，也沒有聽說誰要去新竹出席挺韓造勢，但是“立委”參選人就不在此限。



高雄市長韓國瑜“決戰2020，贏回台灣”造勢大會30日下午4時到晚上8時將在新竹縣政府府前廣場與道路舉行最後一場次，場地可容納10萬人以上民眾參與。



當天除了250個攤商形成的夜市之外，這次造勢也安排“熱血國民站出來”“捐血一袋救人一命”活動，號召全台捐血車，希望創下同一時段、同一地點最多人捐血的紀錄。



初選造勢活動的最後一場，這次會提及大家關心的公共政策議題，經濟學者馬凱也將到場。



活動現場預計還會成立10萬人Line社團，邀請大家用“搖一搖”加入庶民總統”粉絲團。



主辦方提醒，前面幾場造勢活動都在周六進行，只有這次改在周日，民眾千萬不要周六就跑去了。