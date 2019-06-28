印度邁向“航天大國”野心勃勃

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／最近一段時間，印度在搶占太空領域制高點方面動作頻頻——先是號稱成功進行反衛星試驗實現在太空領域“重大突破”，隨後宣布組建國防太空署（DSA）總攬全國太空事務，緊接著批准成立國防太空研究機構（DSRO）具體承擔太空技術開發任務，現在又傳出即將舉行模擬太空戰兵棋推演的消息。美國“防務新聞”網站評論稱，印度借此宣示成為“航天大國”的決心，但恐怕步子邁得過快。





處於雞飛狗跳混亂狀態





報道稱，自今年初以來，涉及太空事務的印度各部門處於一片雞飛狗跳混亂狀態。印度政府的太空野心在成功進行反衛星試驗後迅速膨脹，希望對政府和軍隊系統內與太空活動有關的部門進行整合，推動太空能力加速發展。





《印度商業標準報》稱，印度4月組建的國防太空署，負責統一調度、指揮原本分散於政府和軍隊系統內的太空部門和資產。先前各自為戰的國防圖像處理與分析中心、國防衛星控制中心和分屬陸、海、空軍的太空部門和資產（包括反衛星能力）全部合併，統一接受國防太空署領導。6月，由印度總理莫迪領導的議會安全委員會通過決議，批准在國防太空署下成立國防太空研究機構，以提供具體研發和技術支持。





印度國防部官員表示，國防太空署和國防太空研究機構的成立，旨在確保印度從戰略層面對太空進行利用。兩個部門分工明確——國防太空署負責頂層設計、全面協調和統一調度，同時制定印度太空安全政策和戰略，指導下屬各部門具體工作；國防太空研究機構負責與太空安全相關的具體技術研發。