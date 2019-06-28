罷工九天　長榮喊話今午夜前回來改無薪事假

長榮空服員罷工邁入第九天，南崁航運大樓罷工現場，工會輪班值勤，堅持下去。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北6月28日電／今天是長榮空服員罷工第九天，明天邁入第十天，也是工會即將要投票是否要繼續罷工的重要日子。長榮航空表示，今天以簡訊方式發送“留一盞燈，等妳回家”給還沒有回到工作崗位的空服員，希望空服員能盡早回家，今晚11時59分前回來，班表上原本註記的罷工，會統統改為無薪事假。



長榮今天總航班為192班、取消114班，共有2萬3000人受影響，統計自6月20日罷工至今天共取消852班次，影響17萬6164人，長榮今天在官網公布到7月12日取消班次，總計將取消1736班次，影響近35萬人次。這也展現長榮航空不向罷工低頭妥協的決心。



簡訊內容提到，關於若回家沒有工會保護，可能被記曠職或懲處等，都是有心人士造謠，曠職、懲處、寫悔過書等情事都不會發生。另外，有關優待機票福利，公司會依出勤貢獻度再做考量。



此外，空服員持續於桃園南崁長榮總部靜坐抗議，由於今天上午高溫達33度，午2點10分左右一名空姐突然在舞台前方昏倒，現場引起一陣騷動，該名空姐的同事表示她有熱過敏的狀況，現場空服員紛紛拿冰水及濕毛巾幫她降溫，也有醫護人員在旁協助，現場人員立刻通報救護車，救護車2點20分抵達現場，協助將空服員送醫治療。



另外針對桃園市空服員職業工會理事長廖以勤帶四名工會成員，到桃園機場向旅客道歉，盼旅客“不要責怪地勤”。不過讀者爆料，其中一名工會成員早已考取星宇航空，空服員，星宇也在5月通知該名成員7月1日報到，據傳已在昨天離職，對於已知考上星宇、卻參與長榮罷工，並在媒體前公開露面，星宇航空公關長聶國維表示，“尊重個人行為”。



對於這次長榮工會希望參與公司治理、增加勞工董事，聶國維說，“星宇不會同意這件事”，以星宇董事長張國煒的作風，會經常到第一線，和相關的空服員、機組員、機長溝通討論，他相信張國煒以這種“走動式管理”，能消弭機組員不必要的誤會，或者“下情不能上達”的困難。



長榮航空罷工事件進入第九天，長榮航空上午在官網正式公布到7月12日的異動（延誤/取消）航班，顯示長榮航空資方有延長戰線的準備，工會上午也宣布，空服員繳交護照數量破2300本，明、後兩天將進行重大意向投票，決定是否繼續罷工，勞資雙方都在為下一階段的發展做準備。