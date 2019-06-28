安倍稱養老金問題或影響選舉 將問信於民

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／當地時間26日，日本首相安倍晉三就估算晚年需要2000萬日元（約合人民幣128萬元）存款的金融廳金融審議會報告稱，“可能會對參院選舉造成影響”。他還表示，將在參院選舉中就是否討論修憲問題問信於民。



報道稱，日本政府26日宣布，將於7月21日進行參議院選舉，針對其中半數席次進行改選。



在參議院選舉中，預定於10月實施的上調消費稅是否妥當、因“晚年資金2000萬日元問題”浮出水面的養老金制度問題、安倍政府中的“修憲勢力”能否維持所需的三分之二以上議席等，都將成為焦點。



安倍26日在例行國會閉幕後召開記者會。安倍稱，面向7月21日的投計票，“將切實主張具體的政策”。鑒於在野黨把養老金問題作為參院選舉的爭論點，他表示，“並無具體對策，只是煽動不安的不負責任的討論絕不可以有”。



安倍表示，“視政策情況，增加養老金具有充分可能”。他還強調，將通過經濟增長穩定地運營養老金制度。



據報道，安倍還就修憲點名立憲民主黨和共產黨，指責稱，“部分在野黨不出席審議”，明確表示將在參院選舉中就“不進行討論真的好嗎”問信於民。他還表示有意在選戰中向在野黨呼籲討論。



考慮到10月的消費稅增稅，安倍稱，“對於經濟下行風險，將毫不猶豫地採取靈活且萬無一失的對策”。



（新聞來源：中新網）