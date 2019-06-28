美聯儲有條件批准瑞信美國公司資本計劃

中評社香港6月28日電／美國聯邦儲備委員會27日宣佈，在接受最新一次壓力測試的18家美國大型銀行中，高盛集團、摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等17家銀行提交的資本計劃獲得通過，瑞士信貸（美國）公司的資本計劃獲得有條件批准。



據新華社報道，美聯儲當天發表聲明說，美聯儲不反對瑞信美國公司的資本計劃，但要求該機構在10月27日之前解決資本規劃過程中的部分缺陷，美聯儲特別對於該機構在壓力情景下預測交易損失的假設存在疑慮。



聲明還說，幾乎所有接受壓力測試的銀行都符合美聯儲的資本規劃預期，與去年相比資本評估結果有所改善。



美聯儲負責金融監管的副主席蘭德爾·誇爾斯表示，壓力測試結果證實美國大型銀行資本充足並高度重視資本規劃的要求，不管在正常時期還是面臨壓力之時，這些銀行和美國金融體系都富有韌性。



美聯儲從2009年開始對大型金融機構進行壓力測試，以確保金融機構面臨經濟衰退等不利條件時仍有足夠資本維持運營和放貸。



美聯儲把銀行壓力測試分成兩個項目，一項是美國國會2010年通過的金融監管法案《多德－弗蘭克法案》規定的測試內容，其結果已於21日公佈。27日公佈的是更加細緻的“全面資本分析和審查”測試，或稱CCAR測試結果。