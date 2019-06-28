中國發力垃圾分類催生更多“綠色職業”

中評社香港6月28日電／打開手機查看訂單，跨上封閉三輪車，手提統一定制的彈簧秤，分門別類稱垃圾……每天早晨7點半，李萬海便開始了這一連串的動作。



據新華社報道，今年57歲的李萬海是北京愛分類科技有限公司的一位垃圾分類回收員。2018年5月，抱著試試看的態度，從一位網約車司機，變身成為北京市昌平區城北街道東關南裡的垃圾分類回收員。



垃圾分類回收員是去年才出現的新工種，也是被國家認可的“綠色職業”。《中華人民共和國職業分類大典》標示了“綠色職業”，即部分社會認知度較高、具有“環保、低碳、循環”等顯著綠色特徵的職業，其中就包括回收與利用廢棄物等領域的生產活動。



隨著互聯網技術的發展，“綠色職業”與“網約工”結合，形成了“代收垃圾網約工”“垃圾分類回收員”。



“居民和物業通過愛分類微信公號、小程序、電話等下單，平均每天我們小組接40單。”身為組長的李萬海和其他三位組員負責5個大型居民小區的垃圾分類回收，“最多時1天可以回收1噸。”



以常住人口超過兩千萬的北京為例，每天產生近2.6萬噸生活垃圾，不斷增量的生活垃圾已成為城市管理的一大難題。常住人口同樣超過兩千萬的上海市也面臨“垃圾圍城”的壓力。



2018年，上海生活垃圾產生量超過900萬噸。今年7月1日起，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施，將垃圾分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和幹垃圾，垃圾分類從源頭減量。



“上海規定個人混合投放垃圾最高可處以200元罰款，北京也不會低於這個數。”北京市城市管理委主任孫新軍說，《北京市生活垃圾管理條例》修訂工作已經列入了2018年到2020年的立法規劃，新修訂的條例對單位、個人均明確了垃圾分類責任。



李萬海說，居民每投遞1公斤乾濕分開的小件幹垃圾按照0.8元/公斤環保金獎勵給居民獎勵，居民分出的廚餘垃圾每公斤給予1積分獎勵，100環保積分兌換5環保金，環保金可以在愛分類線上商城和線下便利店進行消費。



北京愛分類科技有限公司總經理徐源鴻說，這不僅打通了垃圾分類回收的“最後一百米”，而且強化了居民垃圾分類回收的意識，可以確保垃圾分類回收精準到每家每戶。