韓國瑜秀半年政績　民進黨團批未兌現政見

民進黨高雄市議會黨團。(中評社 資料照) 中評社高雄6月28日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜28日舉行“施政亮點政績、高雄夢想號啟航”記者會，提出14項施政亮點，不過民進黨高雄市議會黨團下午發布新聞稿，諷刺“高雄這座夢想號”船長已經跑去應徵“總統號”，且駕駛艙無人駕駛、油箱缺油豈能發動引擎？況且無羅盤指引方向，還可能如泰坦尼克號撞上冰山造成大災難！



高雄綠軍表示，本屆議會第一次臨時會開議時，民進黨團便求韓市長退回總預算重新編列以符合韓的施政方針，當時韓拒絕並表示按照前朝編列預算再行追加減預算執行，結果韓今日所公布政績，多數是本來的既定計劃，還有“中央政府”補助的經費，例如鐵路地下化後拆橋、橋頭科學園區，目前執行市政的經費也都是去年就已經編列好的預算，“根本不是韓市長本身政見的落實”。韓充其量只是拿統計數字來衝業績。市民想知道的是，韓市長競選的政見愛情摩天輪、南海挖石油、壽山尋寶、癌症醫療國際掛牌等有哪一項實現了？或有時間表按計劃實行中？



民進黨團也指出，高雄市政千頭萬緒，站在地方第一線的市長辛苦程度不亞於“總統”或“閣揆”。高雄去年選後政黨輪替，市民以極高選票支持韓，可以想像他們的期待之高！但半年來，韓的表現卻令大家失望且分為兩個層面。



首先是“市政牛肉沒有真正端出來”，高雄市的經濟要變好，需要作一個長遠可行的重工業城市產業擘畫與轉型，如同英國曼徹斯特、德國魯爾的成功經驗，但我們沒有看到市長想要靜下心來真正作這些事情，農漁業的行銷是好事，但絕不能當主軸，愛情摩天輪吸睛度很高，但怎麼會是發大財的方程式，各項選前的政見一個接一個跳票，莫怪外界指責說的一口政績、真牛肉看不到、膨風水蛙剮無肉！



其次就是“市長的心態讓市民很火大”，因為他一上任就想要跑去選2020，又想腳踏兩條船佔著市長位子。民進黨團請韓市長不要輕忽市民這種“被背棄感”的發酵與後座力，高雄人重情重義，去年剖腹相挺，甚至綠營的票也有投給他的，投給一個機會，豈料他的心不在此，心飄到“總統府”，吃碗內看碗外，這種心痛與失望絕不是市長再三保證只有假日才選舉、當選後在高雄辦公可以消弭的，所以民調開始下跌是選民對他的教訓與不認同，即便是去年投他的人也生氣！無怪乎基層如火如荼醞釀要罷免！