老董親自溝通　長榮航罷工最快明落幕

桃園空服員職業工會5名代表進入長榮航空，與長榮董事長林寶水碰面，會談結束步出會場。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月28日電（記者 黃文杰）長榮航空空服員6月20日發起罷工今天邁入第9天，勞資協商露曙光，在“勞動部”協調下，工會幹部今天下午已跟長榮董事長林寶水碰面，並協調出方案。惟工會代表並未當場簽訂，將進行投票，從28日晚上10點開始，持續投票到29日中午12點，屆時就知道要繼續戰鬥？還是罷工落幕。



“勞動部”表示，今天的會面，雙方在訴求共識上進步幅度不小，尤其是飛安服勤獎金部分，資方展現了相當大的善意，也同意列入禁止秋後算帳，工會目前要將方案帶回跟會員討論，預計最快明天長榮勞資雙方就可正式簽訂團體協約。



“勞動部次長”劉士豪表示，今天下午的會面，雖仍有激烈討論，但勞資雙方在八大訴求上已達成具體方向，且進步幅度不小，尤其日支費訴求部分，工會不再主張提升日支費，接受公司所提的飛安服勤獎金，公司則將原本提出的飛安服勤獎金200元金額再提高，展現了相當大的誠意。



此外，禁搭便車條款、勞工董事訴求拿掉，會務假則有高度共識，重要的是，禁止秋後算帳也會列入團協內容，保障罷工會員。



桃園空服員職業工會5名代表下午1點與長榮董事長林寶水碰面，勞資雙方“有溫度的聊聊”，傍晚4點50分已經談完，5名代表走出大樓。



工會常務理事王美心轉述，目前已經協調出一個方案，公司原本希望現場簽訂，但工會堅持要把方案帶出來跟會員溝通，並且進行民主表決，來決定是否接受。



被問到協調新方案內容是什麼？工會表示，請媒體給會員一些空間，暫時不接受採訪，投票規定會另行公告。



投票時間為28日晚上10點開始，持續29日中午12點，也就是說，29日中午12點就會揭曉，到底罷工結束？還是繼續戰鬥。

