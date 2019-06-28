高雄副議長相挺　郭台銘：代表一群基層民意

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月28日電/針對中國國民黨高雄市副議長陸淑美的表態支持，前鴻海董事長郭台銘今天透過競選團隊發出新聞稿表示由衷感謝，強調陸是來自基層、最接地氣的民代，郭台銘相信，陸的表態，不僅僅只是一個人，背後代表的是一群基層民意，是基於對“中華民國”好、對國民黨好、對高雄發展也好的出發點，而非只是個人情義相挺。



新聞稿指出，陸淑美的主張，和郭台銘的主張理念相同，郭台銘也在日前的高雄政見會上提出過，不要重蹈民進黨“搶了菜販、丟了江山”的覆轍，高雄市長韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選“總統”，大家各司其職，才能發揮最大戰力，在明年1月11日擊倒民進黨，達到“中華民國”贏、台灣人民贏、國民黨贏的三贏局面。



郭台銘認為，民進黨在初選之後，已經迅速整軍，要打明年的選戰，國民黨還在初選階段，還在自己人網內互打的階段，導致基層民意的反感，也十分憂心國民黨在明年大選的表現。



郭台銘指出，民進黨過去三年執政的成績很差，已經是到死當的程度，時間不會等人，台灣目前沒有再等4年的可能，經濟若再繼續停滯或甚至“倒退嚕”，對台灣整體發展絕對是致命一擊，必須即刻選出一個懂經濟、拼經濟的人來領導“中華民國”。



郭台銘相信，陸淑美的焦慮與表態，也是基於與郭台銘一樣的出發點，高雄也需要韓國瑜市長繼續領導、改變沈痾，才能導正歪風，因此，郭台銘相信，陸淑美絕對不會孤單，未來會有越來越多人來認同這樣的理念，與郭台銘一起為台灣未來打拼。