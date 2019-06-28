中評關注：陸淑美表態挺郭　韓互動超冷

韓國瑜跟表態挺郭的副議長陸淑美同桌，但沒有互動。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月28日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜28日出席“高雄市里長主席市政推展會”餐會，向現場600多位里長逐桌問候致意。前“立法院長”王金平也受邀出席，但韓現身的時間比預定晚了30分鐘，王韓並未同框。不過韓還是跟昨日表態力挺郭台銘的副議長陸淑美見到了面，但兩人互動超冷，主席劉啟芳被夾在中間有點尷尬無奈。



高雄市里長主席市政推展會餐會由綽號“大牛”的高雄市里長聯誼會主席劉啟芳發起，劉跟王金平私交甚篤，兩人認識2、30年。高雄市共有38區，891名里長，今日餐會來了600多人，不分藍綠，王金平、韓國瑜先後抵達也表現出對基層里長的重視。



劉啟芳上台強調，這場餐會是月初就排定了，且出席里長大家不分藍綠，一心為市政、為基層好。王院長是我們的老朋友，韓國瑜是大家的市長。希望大家不要政治解讀，今天活動也未動員，單純是相聚連絡情感。



王金平上午11時50分抵達，做了一小時逾後離去，韓國瑜原本表定12時30分抵達，但晚了快30分鐘，因此王韓二人沒有在現場碰面。反倒是昨日表態力挺郭台銘的副議長陸淑美有跟韓國瑜打過照片，但兩人分坐主桌左右，互動並不熱絡。



王金平表示，陸淑美挺郭是個人意志。王講的雲淡風輕，態度跟去年“三山造勢”力挺韓國瑜的態度早已判若兩人。



王金平離去前被追問為何不等韓國瑜？王卻主動拋出昨日在台北已跟韓國瑜吃過飯，就彼此寒喧。但當韓國瑜被問到此事時，表情一開始還算正常，等到要離去時，就不願再回應媒體這個提問。