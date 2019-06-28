羅智強聲援柯　批蔡把台北市民福祉當屁

針對蔡政府駁回台北市政府雙子星開發案，藍議員羅智強聲援柯文哲。（照片：羅智強臉書） 中評社台北6月28日電／經濟部以“國安疑慮”駁回港商南海團隊台北車站特定區的雙子星開發案，無黨籍台北市長痛批蔡政府。中國國民黨台北市議員羅智強今日在臉書發文聲援柯，他說，這一次，我百分之百認同柯文哲說的話，蔡英文不只是把國家願景當屁，也是把台北市民的福祉當屁。蔡英文卡雙子星，有三大不正義，台北人能不怒嗎？



以下為羅智強臉書全文：



這一次，我百分之百認同柯文哲說的話。

但蔡英文不只是把國家願景當屁，也是把台北市民的福祉當屁。

蔡英文把柯文哲當大選大敵，要一鼓而殲並不讓人意外，

但拿台北市民的權利福祉祭旗開刀？

這樣的“總統”，台北人能不怒嗎？

蔡英文卡雙子星，有三大不正義：



第一，原得標公司是事先獲“經濟部”核發證書，證明不是陸資公司才取得投標資格，現在又回頭說是陸資，那台北市之前耗費巨額公帑辦的招標遴選都是辦心酸的嗎？



第二，投審會很早就曾恐嚇台北市政府，說“整個投資審議程序並非單純審查資金來源是否為陸資，也要就“國家安全”、公共秩序、國民健康等面向做整體評估；若有疑慮，即使是非陸資的外資也可依規定禁止。”所以，照投審會的說法，就算南海非陸資，“中央政府”也可以用“國家安全”等抽象理由禁止！現在，投審會果然就是用“國家安全”的霸王藉口，無限擴權，侵攻台北市政府的自治權！同是也在踐踏台北市民的權利。



第三，就如同柯文哲質疑的，南海團隊投資雙子星有“國安”疑慮，但南海集團也投資民進黨中常委經營的銀行，為什麼就忽然沒有“國安”疑慮？原來民進黨的“國安”疑慮”看到民進黨黨證就會轉彎？



最後，蔡英文也不要找什麼“國安”藉口，說穿了，就是高達新台幣600億的雙子星開發案，是台北市未來十年最重要的建設之一。也將是柯文哲留下的重大政績。卡住雙子星，只有一個目的，就是卡住柯文哲。但我要問蔡英文，妳的眼中只有政權的延續，而台北市的建設發展都是屁嗎！