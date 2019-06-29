原則接受邀請有何意涵？外交部答中評

外交部亞洲司司長吳江浩回答中評社有關中日關係問題（中評社 林艶攝） 中評社大阪6月29日電（記者 林艶 郭至君）外交部亞洲司司長吳江浩6月28日下午在日本大阪中國代表團新聞中心舉行吹風會，期間，就中日關係及習近平主席原則接受日方提出明年春天國事訪問等問題回答中評社記者提問。



習近平與安倍27日在大阪舉行會晤並達成了十點共識，如何評價此次會晤的重要意義？吳江浩對中評社記者說，中日兩國元首達成的十點共識全方位涉及到各領域，為正在持續改善發展的中日關係注入新動力。雙方根據此共識，使兩國關係不斷得以提升，真正構建起符合新時代要求的中日關係。如果我們雙方共同努力，將十點共識踏踏實實地落實下去，相信中日關係會有明顯的新氣象。



在此次“習安會”中，安倍對習近平提出了明年春天來國事訪問的邀請，習主席原則接受邀請。值得注意的是，接受邀請的前面還多了“原則”二字。中評社記者問道，如何理解原則接受邀請？“原則”二字有何意涵？



吳江浩對中評社記者表示，關於明年的訪問，安倍首相代表日本政府邀請習近平主席明年作為國賓對日本進行國事訪問，習近平主席當場原則上表示接受。所謂的“原則”沒有什麼政治上的含義，主要現在還是今年的夏天，到明年春天還有好幾個季度。事情本身確定下來了，接下來中日工作小組會進一步設計這場訪問。

