中評關注：單邊主義愈演愈烈 中俄印加強合作

外交部亞洲司司長吳江浩在中國代表團新聞中心介紹中俄印領導人會晤成果（中評社 林艶攝） 中評社北京6月29日電（記者 林艷 郭至君）外交部亞洲司司長吳江浩6月28日在日本大阪就中俄印領導人非正式會晤舉行吹風會，他表示，這是三國領導人時隔七個月再次舉行會晤。他們就當前的國際形勢、重大的國際事件以及三方的合作深入地交換了意見。三國領導人一致認為，在當前保護主義、單邊主義愈演愈烈的背景下，作為在全球社會中肩負著重要責任的大國，三國要在以下四個方面加強溝通、合作。



第一，展現應有的國際擔當，加強協調、共識，支持以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的統一秩序。



第二，堅持多邊主義，推進世界多極化和國際關係一體化。



第三，支持經濟全球化和貿易自由化，反對保護主義，正確把握世界貿易組織改革方向，加強能源合作，維護能源安全。



第四，共同維護國際地區和平穩定，堅持政治解決熱點問題，加強國際反恐合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。



吳江浩表示，三國領導人重申將繼續推進三方合作，在現行基礎上拓展領域。總的看，這次會晤取得了圓滿的成功，就一些重大的國際問題發出了中俄印三方共同的聲音，為當前不穩定、不確定的國際形勢注入了穩定性和正能量。



吳江浩指出，中方願意和印方、俄方一同努力，落實好三國領導人的重要共識，不斷地將中俄印的合作推向前進，為促進地區穩定乃至世界和平穩定繁榮做出重大貢獻。

