汪毅夫：台灣問題，學以求真

作者汪毅夫在北京大學演講（中評社圖片） 中評社北京6月29日電（作者 汪毅夫）梁啟超在《中國歷史研究法》說：“研究一問題之精神無大小學以求真而已”。問題無大小，學以求真，這是吾人當追求的研究之精神也。梁啟超記：“一日，吾與吾友丁文江談及霞客。吾謂其曾到西藏，友謂否；吾舉墓銘文為證，友請檢《徐霞客游記》共讀，乃知霞客雖有游藏之志，因病不果，從麗江折回，越年餘而逝。吾因悔前讀此游記之粗心，乃為彼銘墓之摯友，粗心乃更過我，則真可異也”。梁啟超和丁文江都是大學問家，他們相與切磋“小問題”的情形令人感動。台灣問題無小事 ，當提倡“學以求真”的精神。



請允許我談幾個問題。



1.“台灣郡縣添改撤裁”是台灣建省的重要步驟，其中包括“將原有之台灣府、縣改為台南府、安平縣”。台灣縣改為安平縣的時間，連橫《台灣通史》主“光緒十三年”（1887）之說，吾友鄧孔昭教授《〈台灣通史〉辨誤舉隅》主“光緒十四 年”（1888）之說。兩說各有書證支持。2005年，我從彰化吳姓某家之家藏文獻發現一頁光緒十四年（1888）雕版印刷、光緒十五年（1889）三月初九日填寫的“戶糧執照”。填寫時，雕版印刷的“署台南府台灣縣正堂範”之“台灣”被塗改為“安平”，雕版印刷的“光緒十四年”之“十四”被塗改為“十五”。此一物證可以排除光緒十三年（1887）台灣縣改安平縣之說，因為範克承於光緒十四年（1888）尚任過“署台南府台灣縣正堂”也。



2.姚錫光《東方兵事紀略》記：“午後，景崧之婿餘姓者內渡，令勇丁舁其裝出撫署，將入船。文奎率黨十餘人持力劫於道，勇丁逃。文奎令其黨安署掠物關帝廟，而自追勇丁直入撫署門。方副將自出喝曰：汝欲反耶？文奎徑砍其頭，方副將抱頭返奔，入門已踣”。這個引起台灣撫署兵變的“景崧之婿餘姓者”其實是“署台灣巡撫”即代理巡撫唐景崧的妹婿。1994年，我發現唐景崧外甥餘棨昌等撰寫的《家嚴五十有家慈六十雙壽啟》。據稱，餘棨昌母系唐景崧兄妹“最幼”者，餘棨昌、餘輔昌兄弟隨父母赴台，其父“在台署贊襄庶務，經手公私款項甚夥”，“及事竣，一一清結，絲毫不苟”。“會中日之役，割台以和”，其父“省親北返，家慈及棨昌等留焉”。其父“省親北返”即《東方兵事紀略》所記“景崧之婿餘姓者內渡”，然“景崧之婿餘姓者”當做“景崧之妹婿餘姓者”也。



3.台灣進士陳浚芝於《新竹縣志》有傳，然生、卒年失記。陳氏《穎川養源家譜》和《新加坡安溪會館全禧（1922—1972）紀念會刊》均記其生卒年為1855—1911。25年前，我在寫作《台灣近代詩人在福建》（台北幼獅，1998年版）時從廈門通奉第巷陳氏後人處得知，陳浚芝的神主牌記其卒年為“清光緒辛醜”即1901年，又從相關詩文得到佐證。陳浚芝卒年始得訂正。



類似問題的考證，費時費力頗多，“學以求真而已”。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

