中評關注：韓國瑜與王金平關係撲朔迷離

高雄市長韓國瑜28日傍晚出席活動透露要跟前“立法院長”王金平直播。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月29日電（記者 蔣繼平）隸屬白派的中國國民黨高雄市議會副議長陸淑美表態力挺鴻海前董事長郭台銘，引起政壇熱議，高雄市長韓國瑜跟前“立法院長”王金平的互動也備受關注。韓、王28日中午出席同場活動卻刻意王不見王，王卻對外透露前一天已吃過飯，還準備一起開直播聊天，雙方關係撲朔迷離。



高雄市里長主席市政推展聯誼會28日中午在君鴻酒店席開60桌，高雄市891個里長就來了600多個，堪稱是“樁腳大會師”，活動也邀請前“立法院院長”王金平、高雄市議會副議長陸淑美及高雄市長韓國瑜等人到場。



但因高雄市議會副議長陸淑美表態力挺鴻海前董事長郭台銘，陸淑美又是親王陣營的白派成員，陸淑美的表態是否代表王陣營的動向，引發關注，因此韓國瑜、王金平、陸淑美的三人互動也備受關注。



由於韓國瑜上午11時召開上任6個月施政成績單記者會，王金平從中午11時50分抵達會場待到下午1時離開，這段時間都沒有跟韓國瑜碰到面，韓下午1時多抵達，等於王前腳才剛走韓後腳就抵達，是否刻意錯開令人好奇。



而王金平離去前被媒體追問為何不等韓國瑜？王卻主動拋出前一天在台北已跟韓國瑜吃過飯，就彼此寒喧。不過韓國瑜到場後被媒體追問兩人吃飯談了什麼，卻沒有立刻回答，反而賣了關子，讓外界滿腦疑惑。



韓國瑜下午6時出席另一場活動被問到這個問題時，他表示，跟王院長吃飯就是完全聊天，大家都很開心，也都約好下次可以開直播。韓說，王已經跟周錫瑋前縣長、郭台銘董事長直播過，王也邀他直播，他也回答非常高興。