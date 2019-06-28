中評社北京6月28日電／水利部水土保持司司長蒲朝勇28日表示，根據1985年、1999年、2011年、2018年四次監測結果，中國水土流失面積持續減少。2018年全國水土流失面積為273.69萬平方公里，較2011年減少了21.23萬平方公里。



新華社報道，他是在水利部28日召開的新聞發佈會上作出上述表示的。



蒲朝勇說，2012年以來水土流失面積明顯減少，侵蝕強度也大幅下降，這一結果是在中國水土流失面積持續下降、消減難度越來越大的情況下取得的，反映出中國水土保持工作成效明顯。



但也要看到，當前中國仍有超過國土面積四分之一的水土流失面積，面積大、分佈廣，治理難度越來越大，特別是黃土高原、東北黑土區、長江經濟帶、石漠化等區域水土流失問題依然突出，貧困地區小流域綜合治理亟待加快推進。



他表示，仍要把水土流失作為中國國重要的生態問題加以對待，從政策、體制、機制等方面加強水土流失治理，強化監管手段，補齊治理短板，提升治理質量，形成防治合力，提高生態服務功能，提供更多生態產品。



水土保持是生態文明建設的重要組成部分，水土流失狀況是綜合反映生態環境質量的重要指標。2018年水利部組織開展了全國水土流失年度動態監測工作，首次實現了國土面積全覆蓋，為科學推進水土流失綜合防治工作奠定了堅實基礎。