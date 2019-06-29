韓國瑜透露　已受邀跟王金平開一場直播

工商建設研究會南區聯誼會捐贈款項給高雄市社會局珍珠計劃。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月29日電（記者 蔣繼平）國民黨2020初選電視政見發表會29日將在台中舉行，中國國民黨高雄市長韓國瑜28日整天忙著跑四個行程，直到來到美麗西子灣出席最後一場活動時，換上休閒的花襯衫登場，心情也輕鬆不少，會後也透露政見會相當有把握，並提到王金平邀他上直播，他也一口答應。



韓國瑜下午6時出席工商建設研究會南區聯誼會在西子灣沙灘會館的活動，該會南區聯誼會長魏碧芬及熱心公益的會員們，也共同捐贈新台幣123萬元，要挹注高雄市珍珠計劃，認同韓國瑜未成年懷孕的珍珠小媽媽的理念。



韓國瑜在台上也回贈感謝牌給魏碧芬，韓致詞也感謝工商建研會各界企業領袖們對高雄市弱勢兒少及家庭長期的關心與付出，在推動經濟發展中不忘回饋社會、關懷弱勢，高度展現企業社會責任精神，獲的台下人士鼓掌一致認同。



由於國民黨2020初選電視政見發表會第二場將於29日在台中舉行，青年、社會、文化及教育，28日韓國瑜行程仍是滿檔，一整天共有4個行程，從早忙到晚，下午6時最後這一場行程，韓只短短待了30分鐘就匆匆離開。



韓國瑜要離開前媒體上前詢問政見會準備好了沒？韓國瑜則輕鬆的說，教育、文化、社會、青年這部分會用平常心來準備，把心裡想法告訴台灣人民，不管是信心之所在、憂慮之所在、或者關切之所在，都會誠誠懇懇跟大家報告。



媒體追問跟王院長吃飯談了什麼？韓國瑜表示，就是完全聊天，大家都很開心，王已經跟周錫瑋前縣長、郭台銘董事長直播過，也邀他直播，他回答非常高興，大家來直播聊聊天，也做好約定開一場直播，到時候大家就會知道。