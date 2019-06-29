中評關注：蘇貞昌打柯又攻韓　賣力爭副手

蘇貞昌近期打柯又攻韓。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月29日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020初選打得火熱，“行政院長”蘇貞昌近期頻頻“撿到槍”，先是對於高雄市“觀光局長”潘恆旭25日出席未申請航線“旗津－洞頭小三通”活動嗆絕不寬縱，同時也把台北市的雙子星案以不利“國安”駁回，對上蔡英文2020可能的兩大勁敵韓國瑜、柯文哲，不僅貫徹蔡英文的“主權牌”，也替自己在副手競爭上搶盡鋒頭。



國民黨即將於7月8日起展開2020初選民調，現階段除了陸續舉行政見會外，韓國瑜大本營高雄先後有地方要角如高雄市副議長陸淑美表態挺郭，讓得郭、韓矛盾漸增，初選打得火熱，使得不久前結束初選的民進黨似乎有點被冷落。



民進黨在初選結束後，焦點勢必放在蔡英文的副手人選，檯面上以“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全、桃園市長鄭文燦以及初選時蔡的對手前“行政院長”賴清德最有機會。



當中，蘇貞昌近期則是“天助自助”，面對各界關注國民黨初選之際，仍可以找到舞台發揮。天助方面，潘恆旭25日出席上和海運舉辦旗津到洞頭小三通儀式，不料航線未申請鬧出烏龍，蘇抓緊機會猛打痛批是非常荒唐的鬧劇，也要求好好辦這件事，有沒有詐欺犯罪等事項，決不寬縱。



至於自助，則是讓“經濟部”投審會以不利“國安”駁回港商南海控股投資雙子星案，還強調“國家安全”才有一切、才能生存，維護“國家主權”是最重要的工作。



蘇貞昌最近支持度走高，讓他愈來愈強硬，尤其是對上高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲頗有幫蔡英文先發制人的意味。蘇除了以蔡英文主打的主權議題猛攻，也藉由嗆辣攻擊展現戰力，頗有藉此面試副手的味道，薑還是老的辣。

