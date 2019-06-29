權威訊息！廖萬隆：下周起各地會有挺郭動作

中國國民黨中央委員、“鎢鋼大王”廖萬隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選，黨中央委員、“鎢鋼大王”廖萬隆接受中評社訪問表示，他認識郭台銘超過30年，這次郭參選，他願意挺郭是因為當前的國民黨、台灣局勢與兩岸關係，都需要郭台銘挺身而出，幫助台灣跳脫政治思維，改以經濟掛帥。只要民眾過得更好，社會安定，台灣自然就會變強，所以郭台銘參選是救台灣、拼兩岸和平。



對於國民黨籍高市議會副議長陸淑美、國民黨團總召曾俊傑接連表態挺郭，廖萬隆說，這將是一個引爆點，據他了解，禮拜日韓國瑜新竹造勢結束後，應該就是各地表態挺郭的開始，尤其是北台灣各縣市都會有動作，以民意代表與黨代表為主，他們的主要訴求是救國民黨、救台灣經濟、救兩岸穩定，也會具體表態挺郭台銘，表達對韓國瑜的參選感到隱憂，也會增加郭台銘參選的正當性。



廖萬隆，台灣雲林縣人，祖籍福建漳州韶安，現任春保鎢鋼集團總裁，曾任國民黨中常委、經國文教基金會董事長、工商建設研究會理事長、漳州市台商協會會長。他目前也是世界張廖簡宗親總會總會長、台北市雲林同鄉會理事長、中華兩岸文化經濟協進會理事長等職，創辦春保鎢鋼集團，有“鎢鋼大王”之稱。



廖萬隆表示，他認識郭台銘超過30年，兩人都是模具黑手出身，還一起在模具公會共事過。過去30年郭台銘默默在企業界打拼，現在要進入退休之際，郭胸懷大志，想要為台灣奉獻，他一聽到消息，當天晚上徹夜難眠，擔心到睡不著，因為他認識的郭台銘是政治素人，沒有任何政治經驗，唯一的選舉經驗還是參選模具公會理事長。



他透露，當晚他打電話給一個共同朋友聊聊心中的擔憂，結果郭台銘就在那個朋友旁邊，直說“廖萬隆是自投羅網”，不久雙方見到面，所以從四月初郭起步就開始協助，積極安排拜會協助，讓他有機會宣揚理念。



對於郭台銘的優勢，他肯定的說，郭台銘最了解大陸的各種訊息，過去30年大陸經濟起飛，郭幾乎都是一路見證，也長期在大陸參與。如同大陸領導人習近平的東南沿海經驗，被譽為是最了解台灣的大陸領導人，所以理當要讓最了解大陸的企業家來領導台灣，未來推動兩岸關係正向發展，才有一個正確的決策者。



提到郭台銘的劣勢，廖萬隆也坦言，郭就是政治素人，沒有政治參選的經驗，雖然是資深國民黨黨員，但不隸屬黨內任何派系，所以沒有包袱，核心團隊就是永齡基金會的成員，文宣團隊就兩個小編。



屬於高雄白派、親前“立法院長”王金平的國民黨高雄市議會副議長陸淑美日前表態“挺郭不挺韓”，理由是韓選“總統”無論是否選上，高雄很可能再被綠營攻占。高雄市議會國民黨團總召曾俊傑也表態不贊同韓參選，更要在七月初幫郭台銘舉辦基層座談會。

