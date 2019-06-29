介文汲：國民黨舊勢力打韓　寧可綠白當選

介文汲認為黨內舊勢力在打壓韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月29日電（記者 黃筱筠）前鴻海董事長郭台銘不簽署中國國民黨初選公約，不排除脫黨參選？前“外交官”介文汲接受中評社訪問指出，郭台銘出來參與國民黨初選，讓很多人怨恨郭，因為半路殺出程咬金，把今天搞成這個局面，而郭為什麼出來參選，傳出有國民黨舊勢力力挺，並非空穴來風。



介文汲進一步分析，因韓國瑜並非國民黨既得利益的圈子，若由他出來代表國民黨參選，國民黨會被徹底改造。黨內舊勢力的人寧願打壓韓，為了不讓韓出來，甚至讓民進黨人選或是無黨籍台北市長柯文哲選上都可以，黨內對韓極盡打壓，這是國民黨的悲哀。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等職位，在外交系統已有30年工作經歷。他曾參與國民黨基隆市長、大安區“立委”初選失利。



郭台銘對外宣布不簽“初選同志公約”，而親王金平的高雄市副議長陸淑美轉向支持郭，是否代表郭、王合作的趨勢？介文汲說，郭、王在黨內各有勢力，但以郭來說，錢仍是扮演很重要角色。郭不簽公約就是預留脫黨的伏筆，確實啟人疑竇。



他也表示，很多聲音都在說誰在背後支持郭，郭若沒有得到相當份量的支持，他是商人要踏入政治圈是很困難。韓國瑜本來就不是派系支持出來的，只要凝聚力夠強，國民黨派系力量還不致於把韓壓制下來，這是郭民調還是落後韓的原因。



但介文汲透露，擔心初選公正性問題，很多人提醒韓國瑜要注意整個初選公平性，不要有做手腳。民進黨初選蔡英文勝出，扁說打死都不相信這個民調，他們玩出這種結果，大家都會打問號。現在韓聲勢還是高於其他人，7月8日之後開始做民調，“沒有特殊變化的話應該是韓會勝選”。



介文汲表示，郭若敗選之後執意要選，是自取其辱，這個社會會支持他的人很少，人家就會問他動機是什麼。郭口口聲聲說很愛國民黨，用什麼理由說服人家，初選輸了還要獨立參選？郭脫黨國民黨會大失望，郭出來會讓人非常反感，那很可能就無黨籍台北市長柯文哲會贏了，游離選票可能投給柯，國民黨支持者會因為初選分裂而大失望。



他認為，郭台銘不是民進黨最大敵人，民進黨打韓打最兇，卻很少講郭。如果郭要脫黨參選，就會面臨更多的抹黑、栽贓、法律調查、破壞等，民進黨對付敵人沒有底線。韓若被提名，民進黨也會用國家資源打韓。民進黨現在先分化國民黨，讓弱的出來，郭台銘出來其實更好打，如果初選最後還是韓，那民進黨就會慢慢伺候韓。



王金平若力挺郭台銘是否會影響韓國瑜？介文汲說，王金平力量不要過於高估，王在高雄有實力，但是也不要高估到可以呼風喚雨，還不到這種程度。王一定要選到“總統”，很可能是他的人生目標，馬王政爭時王就胸懷大志，王不參加初選，又不放棄，代表他可能獨立參選，就看到什麼時候宣布。若加上郭初選失利，直接脫黨參選，但郭王聯手會有多少票嗎？“我覺得是很大問號”。



但介文汲也說，如果真的這樣演變，明年大選就會精采了，就有四組人馬，藍綠都分裂。但他希望國民黨不要分裂，好不容易有很好機會，不要自己打垮。



他表示，很多人怨恨郭台銘，中途殺出程咬金，把今天搞成這個局面，韓出來代表國民黨徹底改造，“讓過去國民黨掌握權力的人備受威脅”，新時代開始就的人，代表舊時代就過去。確實有一部分舊勢力支持郭，這股舊勢力的人寧願打壓韓，不讓韓出來，甚至讓民進黨或是柯文哲選上都可以。



介文汲認為，民進黨現在積極對付韓國瑜，但現在找的案子都是小案，如果有大案子應該要拿出來，是否代表韓國瑜也沒有什麼材料可以打。



他表示，現在韓國瑜被民進黨一路追打，民調稍微滑落，若初選通過，未來還有7個月，韓應該要主動去查高雄弊案，不要被動被打。韓要展現領導能力，積極查弊案對社會有交代，“所謂最好防守應該是攻擊。韓要當除弊的人，成立專案小組調查，應該把高雄市政府公文掌控住，一查到貪污的事件，只要有明顯連帶關係就應該查辦，要反守為攻，才不會被打趴。