兩岸記者青海行收官　台媒記者：感受深刻　　

“2019兩岸記者青海行”在玉樹藏族自治州（中評社 李娜攝） 中評社玉樹6月29日電（記者 李娜）6月28日，由全國台聯主辦的“2019兩岸記者青海行”活動在玉樹藏族自治州圓滿收官，10天的時間里，兩岸記者省內行車3000餘里，乘車超過100小時，經過全省7個市州、19個縣。



在總結會上，全國台聯副會長鄭平表示，本次活動得到青海省有關部門的大力支持，兩岸媒體聚焦青海省的生態保護、精准扶貧和震後恢復，希望廣大台灣同胞透過記者的鏡頭和文字，了解祖國大陸，領略壯美山河。



因行程中的參訪的大部分景區為了保護生態已經全面封閉，這讓台灣媒體記者梁昭玉大受感動，她看到青海為了保護環境、保護生態，可以捨棄掉旅遊經濟收入，尤其是在一些經濟並不發達的地方，大家也都有這個意識，就是將生態保護放在第一位。



“還有，在這裡我看到不同的民族、宗教、文化，非常多樣化，但是他們又融合、相處的非常好。”這令梁昭玉印象深刻。



台灣TVBS電視台記者陳相如看到玉樹震後重建的新貌非常驚訝，她表示，7級的地震真的非常可怕，而且玉樹處於海拔非常高的高原地帶，這對救援和重建是很大的考驗，但是玉樹只用了三年就重煥生機，看到嶄新的房屋，感受到重生十分不易。



同樣令兩岸記者在總結會上頻頻提及的是青海的高原扶貧工作，下大武鄉年扎村通過成立生態畜牧業專業合作社，發展白藏羊養殖基地，村民們一起抱團脫貧的故事令人動容。



“2019兩岸記者青海行”活動由全國台聯主辦，來自海峽兩岸的30餘位記者於6月19－28日走進大美青海，走訪西寧、果洛藏族自治州、玉樹藏族自治州多地，沿途聚焦青海生態保護、脫貧攻堅等議題展開採訪，深入了解青海的生態保護、精准扶貧和震後恢復工作。