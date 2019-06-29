廖萬隆語中評：騎虎難下　美中貿易戰難解

“鎢鋼大王”、春保鎢鋼集團總裁廖萬隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）針對美中貿易戰，“鎢鋼大王”、春保鎢鋼集團總裁廖萬隆接受中評社訪問表示，貿易戰不太可能因為G20“特習會”而平穩下來，因為貿易戰降溫，爭取連任的特朗普將會沒有籌碼，不能在明年大選打抗中牌，除非美方提出的意見，大陸都全盤接受，但是這個選項機率很低。因為對美國過度退讓是不被大陸民意允許，有這條底線在，雙方都陷入兩難，美中都已騎虎難下。



廖萬隆28日接受中評社專訪，暢談國民黨2020黨內初選與美中貿易戰問題。



廖萬隆也說，貿易戰或許有一天會達成共識，但是美中角力與美國發動貿易摩擦是永無止盡，過去日本經濟泡沫化、美對台灣祭出301條款，都是美國透過貿易摩擦施壓的結果。



廖萬隆，台灣雲林縣人，祖籍福建漳州韶安，現任春保鎢鋼集團總裁，曾任國民黨中常委、經國文教基金會董事長、工商建設研究會理事長、漳州市台商協會會長。他也是世界張廖簡宗親總會總會長、台北市雲林同鄉會理事長、中華兩岸文化經濟協進會理事長等職，創辦春保鎢鋼集團，有“鎢鋼大王”之稱。



二十國集團（G20）大阪峰會28日開幕，美國總統特朗普與中國領導人習近平也將會晤，外界聚焦不斷延燒的美中貿易戰是否會因此降溫，走向和平落幕。



廖萬隆表示，台灣夾在美中貿易戰之中，要自立自強，發展多元性，不能靠某個產業，要提升具有潛力產業的競爭力，也不能在美中角力之中，單靠一邊，知道美中貿易戰的本質，知道美國長期以來的作風，才能讓台灣在貿易摩擦中，都能殺出一條血路。



他提到，自己創立春保鎢鋼已經超過46年，產品都是以外銷為主，非常了解貿易摩擦是永無止盡，過去美國與日本之間也有貿易摩擦，結果日本受到制裁，導致經濟泡沫化；台美之間也有貿易摩差，結果美國對台灣祭出301條款，導致很多傳統產業受大嚴重打擊，所幸台灣企業具有韌性與抗壓性，才能維持台灣經濟發展至今。



曾任漳州台商協會會長的廖萬隆說，他30年前到大陸投資，現在國際環境已經大大改變，這30年來，台灣民間不斷在打拼，台灣政府卻沒積極招商引資，沒有提供良好的投資環境，白白浪費台灣的地理環境，導致企業擴充產能都是往外跑，因為經營企業的五個要素，台灣目前都缺乏，即是五缺問題，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才。



他強調，蔡政府應該要接受事實的考驗，五缺的問題，政府並沒有解決，如果核四能啟用，台灣就不會缺電，閒置土地進行全面盤整，設置工業專區，解決台商回流的土地需求，這些政府都該做，卻都還沒做，沒有良好的經商環境，任何爭取台商回流的言論，都是口號。

