中評花絮：G20峰會晚宴 點亮大阪城

習近平主席與安倍首相夫婦（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）G20大阪峰會的晚宴和文藝演出場地選在了大阪迎賓館，在那裡可以一覽無餘欣賞到大阪天守閣的美景。來參加G20峰會的多國元首都攜其配偶來參加了晚宴並在之後一起觀看十分具有日本特色的文藝演出。中評社記者注意到，多個國家的元首配偶都精心打扮，身著各具特色或是顔色艶麗的服飾前來赴宴，為G20峰會也為大阪城增添了一抹亮色。