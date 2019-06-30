史碩仁：郭、韓誰勝誰敗　絕對不能當仇人

史碩仁。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨中央委員、工商建設研究會歷屆會長聯誼會會長史碩仁接受中評社訪問表示，國民黨7月28日召開全代會，通過2020提名人選，不管最後這個人選是誰，勢必都要接受，他說，歷經上次“換柱”風波，國民黨已經不可能出現“調人”。



史碩仁，曾任國民黨系統的工商建設研究會總會行政長，現任建研會歷屆會長聯誼會會長，晶研互聯生化科技公司總裁、泰源光電董事長，現任20屆國民黨中央委員。



國民黨2020初選名單，包括高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人，7月8日至15日舉行民調，7月16日公布全民調結果，7月28日全代會通過2020提名人選。



中評社問，韓國瑜“決戰2020，贏回台灣”造勢大會30日下午4時到晚上8時將在新竹縣政府府前廣場與道路舉行最終場，場地可容納10萬人以上參與，桃園目前動員情況？



史碩仁說，桃園確實有很多韓粉，開始串連要南下挺韓國瑜，韓粉分佈在不同網路群組，不只是一個群組，而是十幾個群組，同步號召動員，他說，桃園韓粉非常理性溫和。



被問到，為何韓粉挺韓“最終場”放在新竹，不是桃園？桃園藍軍人數不是更多？氣勢更旺？是否有顧慮？



也是韓粉的史碩仁說，任何想選2020的人，都努力發掘更多的選民來支持，桃園本來就是藍軍的大本營，初選時間比較短，挺韓支持者當然希望到不同地方去發展，新竹地區有科學園區，挺郭不少，與挺韓恐怕五五波，如果韓粉藉由新竹場最後衝刺，會激發更大熱情與力量，力挺韓國瑜選2020。



被問到，韓國瑜為何取消高雄場？是否擔心踢到鐵板？怎樣看陸續有人原本挺韓，現在改挺郭？

