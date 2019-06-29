中評G20：習近平為世界經濟建言

習近平主席出席數字經濟特別會議時第一個發言（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）當地時間6月28日，二十國集團領導人第十四次峰會在日本大阪舉行。國家主席習近平出席並發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的重要講話，強調二十國集團要堅持改革創新，挖掘增長動力；堅持與時俱進，完善全球治理；堅持迎難而上，破解發展瓶頸；堅持夥伴精神，妥善處理分歧。習近平宣布中國將進一步開放市場，努力實現高質量發展，為創造世界經濟更加美好的明天不懈努力。以下是習主席在G20大阪峰會上的發言全文：



攜手共進，合力打造高質量世界經濟



——在二十國集團領導人峰會上關於世界經濟形勢和貿易問題的發言



（2019年6月28日，大阪）



中華人民共和國主席 習近平



各位同事：



很高興同大家在大阪相聚。



國際金融危機發生10年後，世界經濟再次來到十字路口。保護主義、單邊主義持續蔓延，貿易和投資爭端加劇，全球產業格局和金融穩定受到衝擊，世界經濟運行風險和不確定性顯著上升，國際投資者信心明顯不足。



二十國集團是國際經濟合作主要論壇。作為世界主要經濟體領導人，我們有責任在關鍵時刻為世界經濟和全球治理把准航向，為市場增強信心，給人民帶來希望。



——我們要尊重客觀規律。經濟運行有其自身規律。只有充分尊重經濟規律，發揮市場作用，掃除人為障礙，才能適應生產力發展要求，實現貿易暢通、百業興旺。



——我們要把握發展大勢。古往今來，人類從閉塞走向開放、從隔絕走向融合是不可阻擋的時代潮流。我們要以更大的開放擁抱發展機遇，以更好的合作謀求互利共贏，引導經濟全球化朝正確方向發展。



——我們要胸懷共同未來。放眼世界，各國早已休戚相關、命運相連。我們要立足共同利益，著眼長遠發展，致力於實現世界持久和平繁榮、各國人民安居樂業，避免因一時短視犯下不可挽回的歷史性錯誤。

