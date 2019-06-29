王金平：我一定堅持參選到底　機會自然出現

王金平在屏東恆春成立後援會，強調堅持參選，機會自然浮現。（中評社） 中評社屏東6月29日電（記者 高易伸）中國國民黨前“立法院長”王金平28日南下屏東恆春出席“恆春金平之友會”成立大會。該會由地方企業家李南宏擔任會長，現場超過300位民眾力挺。前國民黨“立委”蘇清泉、恆春鎮長盧玉棟、前恆春鎮長尤春共、恆春鎮民代表會主席陳進義、滿洲鄉民代表會主席熊志謀以及多位代表也都現身支持。



蘇清泉認為，王金平勤走基層接地氣有他的想法，且讓我們拭目以待，相信一切都是為了“中華民國”好，為了子子孫孫的未來。王還說，自己一定會堅持參選到底，未來會走怎樣的路自己也不清楚，但是只要堅持，自然就會有機會出現。



盧玉棟說，王金平說和恆春結了很多緣分，每一年過年都會帶家人來關心地方觀光，恆春也永遠都會是王金平的娘家。尤春共則強調，王金平辛苦跑基層不是為了自己，而是為了一個使命，上天派王金平來聞聲救苦，呼籲恆春鄉親不能讓好人寂寞。



屏東鄉親部不畏高溫現場支持讓王金平相當感動。王金平強調，當地很多重要建設，自己都有參與奉獻，還包括台電敦親睦鄰，光是恆春每一年大概就有新台幣一億多全部都花在老人年金上，這是一般政府體制外的一個福利，另外當然每一年也還有撥有一億多的建設經費，讓附近幾個鄉鎮都能同蒙其利。



現年78歲的王金平指出，自己選“總統”不是為了權力、名利，而是因為民進黨政府執政下，包括一例一休造成勞資對立、年金改革讓軍公教權利嚴重受損、能源政策不清楚讓“國外”企業不敢進入投資，最重要的是兩岸關係不穩定，當地很多民宿業者生意大受影響。為了解決內部對立、兩岸困境等兩大問題，讓台灣能夠經濟發展，回到台灣錢淹腳目的時代，王說自己一定會堅持參選到底，未來會走怎樣的路自己也不清楚，但是只要堅持，自然就會有機會出現，“世事如棋，乾坤莫測，所以我們靜靜看著各種情勢的變化”。



與會屏東鄉親有很多人從1975年就跟王結了善緣，不少人聽到王金平要更上一層樓，也都不吝嗇給予鼓勵及溫暖。王金平老驥伏櫪持續活動，累積政治資本，也探視多年好友。