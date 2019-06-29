韓國瑜明新竹造勢會場旁　郭董掛巨幅廣告

韓國瑜預計630在新竹縣政府前廣場舉辦造勢活動，結果舞台正後方，架起郭台銘大型看板，讓韓粉看傻眼。（照片：韓國瑜後援會臉書） 中評社新竹6月29日電（記者 黃文杰）參加中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜將於6月30日在新竹縣府前廣場與縣政六路封路舉行造勢大會，主辦單位28日下午開始搭設舞台，距離造勢大會主舞台30公尺外的大樓外牆，竟然掛起初選對手、前鴻海董事長郭台銘的巨型廣告看板，韓粉對於郭董這樣“突襲”，簡直看傻眼。



這個看板也馬上被網友PO到PTT，指出“果凍”直接在韓新竹場的舞台旁邊掛上一大片看板“向韓導宣戰啦！”引起網友熱烈討論，有網友說“台幣戰士尬廣尬起來”、“金錢戰開打”、“有錢就是任性”，還有人幽默留言是“發大財vs．已經發大財”，也有網友稱讚“郭董就是敢”、“郭董霸氣”，並說韓粉要暴動了。



韓國瑜確定角逐2020國民黨初選，6月開始“周周造勢”，首場從台北凱道出發，但29日屏東造勢場、7月6日高雄場相繼取消，6月30日新竹場意外成初選前造勢最終場。



高雄市長韓國瑜“決戰2020，贏回台灣”造勢大會30日下午4時到晚上8時將在新竹縣政府府前廣場與道路舉行最後一場次，也因為新竹場被視為“最終場”，主辦單位預估會湧入15萬甚至20萬人潮。



更神奇的是，配合這次新竹場開設的“國瑜夜市”，已經規劃安排250攤，因為部分路段開始封路搭設舞台，攤位也提前進駐，“國瑜夜市”提前開張，旗海飄揚，聚集不少韓粉來這裡，成為竹北地區週五夜晚的新現象。