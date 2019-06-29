劉德海：習特會若談得好　蔡過境美規格縮水

劉德海接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月29日電（記者 黃筱筠）中國大陸國家主席習近平29日與美國總統特朗普於G20高峰會上舉行雙邊會談。政治大學國際合作事務處國合長、外交系教授劉德海接受中評社訪問表示，特朗普為了連任成績，雙方很可能達成中美貿易停戰協議。而蔡英文7月中將出訪，過境美國的規格就看“習特會”見面是否有很大進展，若中美關係修好，那蔡過境可能縮水。現拋出過境美是“準出訪”規格訊息，是美方在拉高對中談判籌碼，尤其是在“習特會”前傳出這個訊息，有其用意。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係。目前也是韓國研究學會常務理事。



劉德海表示，中美貿易一開始談，是美國具優勢，但是現在特朗普要連任，會希望中方經貿有重大讓步，讓特朗普可以連任，這個就是特朗普要的東西。特朗普上任至今沒有什麼執政成績，跟朝鮮也沒有談攏，跟日本也在談，與歐盟經濟上也是，加上伊朗問題又沒有真正解決，還有農民需要上百億美元的經濟援助，度過現在中國不買美國農產品的困境。



劉德海認為，特朗普被逼到現在，是談判不利的局面，若要連任必須要有龐大經濟利益。要走向對美最有利的方向，特朗普必須解決農民經濟困境、讓股市上升等讓美國經濟活絡起來。現在西方預測至少中美貿易會有一個停戰協議。



但他表示，對美國來說必須要有獲利，例如美商可以在中國享受國民待遇等，等於美國可以跟歐洲、日本共同競逐在中國市場，這樣的美國企業界才會支持特朗普。特朗普也會希望美農產品可以出口大陸，電動車、手機等都可以合作，這些目前都符合美國利益，若要打長期經貿科技新冷戰，這對雙方都傷，只是對誰傷比較多。因此，特朗普與習近平這次見面後，中美貿易戰應該會趨緩。



劉德海表示，有媒體引述中方官員說法指出，北京開出終結貿易戰的條件包括：華府解除對中國電信大廠華為制裁、取消所有懲罰性關稅、不再加碼要求中方採購美國出口品等。他判斷，美方應該會接受，但這些只是回到中美貿易當初談判的原點，美方走了這大一圈，沒有進一步要到更多東西。



劉德海分析，特朗普的談判學就是要先嚇你，但是中國不是朝鮮，現在是美國需要中國的利益，美國打“5G戰”，但是美國也達不成專利的比例，怎麼對抗中國佔比將近35％的市場。美國能源不能賣去中國，那剛好俄羅斯佔便宜，美國農產品不賣給中國，剛好給印度市場機會，對美國利益都沒有進展。



劉德海表示，如果與中國經貿談判能有進展，但若只是暫時停戰，這對特朗普連任幫助有限，美國股市無法起來，農民也支撐不了，下半年情勢會越來越緊張，美國總不能一直說中國剽竊智慧財產權這一招，到底為美國農民、勞工爭取多少利益，股市有沒有漲，這才是投票主要原因。



他認為，雖然中美兩邊現在局勢有點僵，但要雙方馬上冷靜下來，還是有很大可能，但中美貿易停戰不能替美國取得立即利益，特朗普希望與中國有大交易，特朗普可以對日、對歐盟有進一步的經貿利益，只要與中國經貿有巨進一步進展，特朗普就有戰略工具去跟日本、歐盟談判，若能與中國全面經濟伙伴關係協定，歐盟就要更緊張。

