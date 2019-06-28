國家網信辦集中開展網絡音頻專項整治

中評社北京6月28日電／新華社報道，記者28日從國家網信辦獲悉，國家網信辦近日會同有關部門，針對網絡音頻亂象啟動專項整治行動。根據群眾舉報線索，經核查取證，首批依法依規對吱呀、Soul、語玩、一說FM等26款傳播歷史虛無主義、淫穢色情內容的違法違規音頻平台，分別採取了約談、下架、關停服務等階梯處罰。



國家網信辦通報稱，一段時間以來，網絡音頻行業野蠻生長，行業亂象頻出。部分網絡音頻平台的管理制度形同虛設，任由未成年人註冊、訪問各類良莠不齊的內容；一些網絡音頻平台為追求流量、吸引眼球，利用算法技術向用戶推送違背社會公序良俗的音頻內容；有的音頻直播平台藏污納垢，任由主播傳播性暗示等色情淫穢信息，甚至引誘用戶跨平台從事違法違規交易；有的音頻即時通訊應用以私密社交、一對一社交為賣點，公然傳播招嫖賣淫等違法犯罪信息；有的網絡音樂平台宣揚“二次元文化”“亞文化”；一些有聲讀物平台宣揚歷史虛無主義，傳播驚悚恐怖、神仙鬼怪、僵屍、冥婚等怪力亂神的網絡小說，散佈封建迷信思想。網絡音頻平台的這些違法違規行為，嚴重破壞網絡生態，對青少年的健康成長帶來惡劣影響，必須堅決予以治理。



國家網信辦相關負責人表示，針對違法違規音頻平台開展集中整治，遏制行業亂象，督促企業落實主體責任，最終目的是為了促進行業健康有序發展。國家網信辦將會同有關部門，堅持標本兼治、管建並舉，在進行集中整治的同時，推動音頻平台企業規範發展、創新發展，支持和鼓勵主流媒體生產更多網民喜聞樂見的優秀音頻內容，引導廣大網民積極參與優質音頻創作活動，社會各方共同努力，營造主旋律高昂、正能量充沛的網絡音頻空間。