顏清標家族表態：不改變挺韓立場、支持勝者

挺韓的國民黨“立委”顏寬恒。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月29日電（記者 林谷隆）台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標家族挺高雄市長韓國瑜態度鮮明，國民黨“立委”顏寬恒接受中評社訪問表示，政治是瞬息萬變，過去最挺韓國瑜的高雄人，現在卻成為最不希望韓參選2020的人，當中夾雜太多複雜因素。他與父親顏清標不會因為他人的動作，改變在初選支持韓國瑜立場，更不可能“夜奔敵營”。但如果最後其他人勝出，一樣會集合所有的力量，支持勝出者，打贏2020這一戰。



他也呼籲，韓國瑜市長自己也要能夠認清民意的脈動，在最後這段時間，自己本身不能再犯錯，大家都知道韓的個性直來直往，但是這段時間要減少失言的可能。更要約束身邊的“隊友”，言行舉止不要有反輔選的效果，反而會幫倒忙。



屬於高雄白派的國民黨高雄市議會副議長陸淑美日前表態“挺郭不挺韓”，理由是韓選“總統”無論是否選上，高雄很可能再被綠營攻占。高雄市議會國民黨團總召曾俊傑也表態不贊同韓參選，更要在七月初幫郭台銘舉辦基層座談會。



顏寬恒表示，高雄的情況是非常特別，因為韓國瑜市長是20多年來，第一個打敗民進黨的國民黨市長，所以當各地的韓粉都希望韓能出來挑戰蔡英文，當時確實沒有其他候選人能夠有這樣的氣勢。



他強調，政治是瞬息萬變，過去最挺韓國瑜的高雄人，現在情況已經有些轉變，因為最不希望韓參選2020的也是高雄人，裡面夾雜太多複雜的原因，有人檢視市政成績；有人擔心韓參選，高雄可能會再度變天，再度回到綠營的手裡，可能又是一個20年。也有人擔心韓不當高雄市長，高雄會無法成為南台灣發展的領頭羊。



顏寬恒提到，無論高雄情勢如何發展，國民黨初選7月8日就要開始民調，民眾只要理性思考誰代表國民黨參選，對台灣最有利，支持一個候選人，改善台灣的亂象，這才是大家期待2020大選的本質。有些政治動作都是有人炒作，背後可能都有陰謀論。



從政以來經常飽受對手惡意攻擊的顏寬恒說，初選五位候選人本身都沒有互相攻擊，未口出惡言，這是相當好的現象，雖然有些支持者很激情，但這是正常的現象，有些惡意謾罵，大家也都知道這是綠營扮的“假粉絲”，黑韓、黑郭、黑朱都有，都會隨著民調結果出爐而落幕。



他提到，不管是誰勝出，我們都有一個共識，就是全力支持勝出的人，也沒有人不去承認這樣的結果，期許勝出者，也要好好跟其他四位參選者請益，讓大家都有角色扮演。初選過後，國民黨將會有一個嶄新的組合，請大家對於國民黨要有信心。

