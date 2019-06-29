中評G20：中俄印領導人會晤聚焦單邊主義

中俄印領導人合影（來源：新華社） 中評社大阪6月29日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平28日在大阪出席中俄印領導人會晤，同俄羅斯總統普京、印度總理莫迪就當前國際形勢、重大國際和地區問題、三方合作深入交換意見。三國領導人一致同意，繼續維護好、利用好、發展好中俄印合作機制，為促進地區乃至世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。



習近平指出，當前，保護主義、單邊主義抬頭嚴重影響全球格局穩定，拖累世界經濟增長，也對新興市場國家和廣大發展中國家賴以生存的國際秩序帶來不容忽視的負面影響。中國、俄羅斯、印度應該展現應有的國際擔當，維護三國以及國際社會根本利益和長遠利益。



習近平強調，中俄印三方要推動世界多極化和國際關係民主化，呼籲各方恪守聯合國憲章，踐行多邊主義，堅持不干涉內政原則，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護世界公平正義。要構建有利於新興市場國家和發展中國家更好發展的開放型世界經濟，拓展5G網絡、高技術、互聯互通、能源等領域合作，推動貿易和投資自由化便利化，堅持以協商一致的方式推進世界貿易組織改革，努力解決世界經濟發展不平衡不平等問題。要努力維護全球和地區和平穩定，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持通過政治對話解決熱點問題，共同打擊一切形式的恐怖主義，合作應對氣候變化、網絡安全等全球性挑戰。



普京表示，當前形勢下，俄中印三國要堅定致力於維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護尊重主權、不干涉內政等國際關係基本原則，反對單邊主義和保護主義，反對單邊制裁。



莫迪表示，維護多邊主義和國際法、國際規則符合印中俄三國共同利益。三國要加強在全球治理改革以及地區安全、反恐等領域的溝通協調。



三國領導人同意繼續保持密切聯繫。



楊潔篪、王毅等參加會晤。

