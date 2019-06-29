中聯辦率澳媒體團赴粵參訪　共享灣區發展機遇

中評社北京6月29日電／為深入了解粵港澳大灣區城市規劃建設和台資企業投身灣區發展情況，澳門中聯辦台務部組織“2019澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”24日起於珠海、中山、廣州、深圳、東莞5個城市展開為期5天的考察活動。



35澳企落地中醫藥園



作為首個粵澳合作落地項目，參訪團考察中醫藥科技產業園科研總部大樓時，工作人員為參訪團一行詳細介紹了園區運營發展、各版塊建設等方面的整體情況。目前粵澳合作中醫藥科技產業園累積對接洽談企業近600家，累積註冊企業134家，其中澳門企業35家，涉及中醫藥、保健品、醫療器械、醫療服務、生物醫藥等領域。而作為園區重點開發的核心內容之一的大健康版塊，將於今年年底正式建成。



深中通道料5年後通車



深中通道即深圳至中山跨江通道，全長24公里，是集“橋、島、隧水下互通”於一體的世界級集群工程，預計將於2024年建成通車。深中通道管理中心副總工程師陳越稱，深中通道的建立將有助連結珠江東西岸城市，澳門由陸路前往深圳的時間也將縮短至一個小時左右，他表示，相信通道會有助於吸引更多的旅客來澳。



政策撐台商融灣區發展



石頭記董事長蘇木卿也是優秀台商代表，他在接受採訪時表示，中央“31條”惠台措施是實實在在為台胞謀福祉的好政策，台商應做好自己的本業，把自己從事的行業做到極致。他認為，大灣區就是台灣人的藍海，在政策的支持下，台商一定會發光發熱，更好地融入大灣區的發展建設之中。



在與廣東省台辦的餐敘交流中，廣東省委台辦副主任黃兆芬表示，一直以來，澳門中聯辦台務部在對台領域積累了豐富的經驗，澳門媒體在對台宣傳方面也取得了很好的成效，希望未來大家能夠更加關注廣東，積極宣傳及推介大灣區，動員更多台商台胞支持、融入大灣區，共用大灣區豐富的發展機遇及豐碩的發展成果。



澳銀行機構擬拓其他城市



參訪團在廣州天河中央商務區走訪時，天河商務中心企業代表、澳門國際銀行廣州分行市場營銷管理部助理總經理王帥陽介紹，近年來有很多澳資企業落戶廣東，澳門國際銀行廣州分行在內地經營業務核心布局以大灣區城市為主，去年先後在佛山和東莞成立支行，目前正在計劃在廣州成立境內經營總部，之後會再逐步輻射到大灣區內的其他城市。



而在廣州南沙自貿區考察中，參訪團首先於“創匯穀”—粵港澳青年文創社區了解了創業穀的基本情況，港澳青年學生南沙“百企千人”實習計劃及南沙區的引進人才政策。截至目前，“創匯穀”總簽約入駐項目團隊（企業）135個，其中港澳青創團隊83個（香港團隊65個，澳門團隊18個），在校大學生團體及初創團隊占比接近100%。



自動化停車場將落戶澳門



深圳怡豐自動化科技有限公司是國家高新技術企業，及國內領先的智能立體停車整體方案設計者和設備供應商。該公司財務總監陳平安表示，已與澳門就立法會前地停車場項目簽訂合同，並已進入設計和籌備階段，規模約為100個車位，屆時泊車或取車只需1分鐘左右。該地下停車場分為兩層，其中地庫一層為一般形式停車場，地庫二層為機械式（倉儲式）停車設備。



陳平安續稱，立體車庫與樓宇一體，需要配合建築物規劃建設。公司根據客戶需求設計安裝，包括建築結構、設備安裝、軟件安裝、消防、土建等內容，平均每個車位造價約為8至18萬人民幣。設備建成並經過檢驗合格後，公司將提供1至2年免費維保，後續收費服務每個車位月均200元人民幣。



為期5天的採訪活動於今（28）日圓滿結束，澳門中聯辦台務部副部長、參訪團顧問羅英春在總結時指出，澳門在兩岸關係中有獨特的優勢和作用，包括“一國兩制”的示範作用和溝通兩岸的橋梁作用。未來台灣事務部會一如既往為媒體做好服務，希望在媒體支持下，共同為兩岸關係和平發展和推進祖國和平統一進程，發揮澳門力量，做出澳門貢獻。



同時，羅英春表示，感謝澳門媒體長期以來對澳門中聯辦台務部工作的大力支持，他希望與各媒體共同努力，在今後報道中講好3個故事：大灣區建設的澳門故事，一國兩制成功實踐的澳門故事和推動兩岸關係和平發展的澳門故事。。